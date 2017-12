Kedubes AS Dijaga Ketat

Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat dijaga ketat ratusan personel polisi. Penjagaan dilakukan untuk mengawal massa Aksi Bela Palestina.



Kendaraan taktis dan empat pakaian khas penjinak bom disiapkan. Polisi juga memberlakukan steril area di depan Kedubes AS. Pagar kawat berduri disiapkan persis di depan Kedubes AS.

Aksi Bela Palestina merupakan respons atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump pada Rabu, 6 Desember 2017, menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekaligus memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.



Baca: OKI Desak AS Cabut Pengakuan



Pernyataan Trump menuai kecaman sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo. Jokowi menilai langkah Trump berbahaya karena mengancam stabilitas dunia.



Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menggelar sidang khusus. Presiden Joko Widodo hadir langsung dalam gelaran di Istanbul, Turki, pekan lalu itu.



Negara anggota OKI menegaskan akan memberlakukan pembatasan politik dan ekonomi kepada AS dan siapa pun yang mengakui pencaplokan Israel terhadap Yerusalem serta melestarikan kolonisasi Israel terhadap Palestina.



Sekretaris Jenderal (Sekjen) OKI Yousef Al-Othaimeen menyatakan konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa OKI di Istanbul, Turki, digelar untuk memusatkan masalah Palestina dan Al-Quds bagi seluruh umat Islam, mengingat keputusan sepihak pemerintah AS adalah agresi pada identitas sakral dan karakter Arab. AS pun dinilai melanggar konsensus internasional mengenai status politik, hukum, dan historis Yerusalem.









(OJE)