Berusaha Lari, Sopir Taksi Online yang Lakukan Pelecehan Ditembak

Jakarta: Polisi menembak AN, 30, oknum sopir taksi online yang melakukan pelecehan terhadap perempuan yang merupakan penumpangnya berinisial ABS, 29, pada Senin, 12 Februari 2018.



Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, AN terpaksa ditembak karena berupaya melarikan diri saat diminta menunjukan tempat pembuangan handphone milik korban.

"Saat disuruh mencari hp korban dibuang di mana, kemudian tersangka ini sempet lari. Akhirnya anggota memberikan tembakan peringatan dan kita tembak kakinya dengan timah panas karena dia melarikan diri," kata Argo di Polda Metro Jaya, Selasa 13 Februari 2018.



Argo menjelaskan, saat ini AN masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.



Apabila nanti kondisi AN sudah sembuh dan dinyatakan boleh keluar dari Rumah Sakit, dia harus siap untuk diganjar dengan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.



Sebelumnya Argo mengatakan, pihaknya menerima laporan dari korban ABS, 29, pada senin 12 Februari 2018 lalu. Korban mengaku mendapat pelecehan seksual ketika diantar oleh tersangka AN menuju Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.



Ketika AN melancarkan aksinya, ABS berusaha melawan dan mengaku tengah hamil dua bulan. Namun tersangka AN tetap berusaha untuk melampiaskan nafsu bejatnya.



Akhirnya, polisi menangkap AN di kawasan Bekasi, Jawa Barat.



"AN juga berusaha merampas HP Iphone 6 milik korban. Pelaku kemudian membuang HP di suatu tempat selain meninggalkannya di pinggir jalan," jelas Argo.



