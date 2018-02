Asap Sudah tak Jadi Halangan

Pontianak: Tiga hingga lima tahun lalu kebakaran hutan di Kalimantan mengakibatkan asap pekat berujung jarak pandang terbatas. Salah satunya di kota Pontianak, Kalimantan Barat.



Gara-gara asap pula, Bandara Supadio harus tutup. Penerbangan dibatalkan, penumpang terlantar. Kini, kondisi itu sudah berbeda. Kebakaran hutan masih terjadi tetapi asap cepat ditangani.

"Akhir-akhir ini asap minim, karena aktivitas kebakaran lahan bisa diantisipasi," kata General Manager Airnav Cabang Pontianak Wasyudi Zufka di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 8 Februari 2018.



Wasyudi menuturkan, kini heli water boombing selalu siaga. Bila ada kebakaran hutan, petugas buru-buru memadamkan api. "Enggak kayak lima tahun lalu ketutup asap," imbuh dia.



Meski begitu, pihaknya juga terus meningkatkan penunjang navigasi. Ini supaya ketika jarak pandang minim, pesawat tetap bisa landing maupun take off.



Salah satunya dengan melakukan peningkatan pada sistem radar. Radar bisa diatur untuk menuntun pesawat melakukan landing atau take off.



"Tapi kalau sudah di bawah 800 meter kita keluarkan Notam information below minimal," tutur dia.



Bukan satu-satunya tantangan



Asap bukan tantangan satu-satunya yang dihadapi Bandara Supadio. "Di sini cuaca cepat berubah," imbuh dia.



Dia bilang cuaca bisa amat sangat panas lalu tiba-tiba hujan. Tantangan lain, Bandara Supadio menjadi satu dengan bandara militer. Jarak yang dekat dengan negara tetangga, Malaysia membikin Bandara Supadio sibuk dengan kegiatan militer.





Suasana di Tower Bandara Supadio. Foto: Medcom.id/Renatha Swasty.



Tercatat, lalu lintas penerbangan sipil dan militer di bandara itu ada 140 penerbangan (pulang pergi). Sebanyak 20 perjalanannya merupakan penerbangan militer. "Kalau di Jakarta kan tidak ada yang begini," tutur dia.



Tiap hari, selalu ada latihan atau sekadar berkeliling menjaga perbatasan. Kalau sudah begini jadi tugas Airnav yang melakukan pengaturan.



"Kita harus pintar-pintar lihat jadwal latihan mereka, kadang ada juga yang terjun payung, harus kita pastikan semua clear saat landing atau take off pesawat sipil," kata Supervisor Tower Bandara Supadio Atma Ristanti di lokasi, Kamis, 8 Februari 2018.



Meski sedikit sulit mengatur waktu, Atma menyebut hingga kini semua berjalan baik dan lancar. Baik penerbangan sipil maupun militer tak pernah terjadi masalah. "Yang penting semua sudah sesuai SOP," tukas dia.









