Sambut May Day, Kemenaker Gelar Lomba Senam Buruh

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menggelar lomba senam Maumere pekerja/buruh dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day. Seluruh kalangan pekerja/buruh antusias mengikuti lomba tersebut.



“Kegiatan ini masih dalam rangka menyambut May Day. Kita ajak lomba senam Maumere karena dengan berolahraga, buruh jadi sehat dan produktivitasnya akan meningkat,” ujar Direktur Pengupahan Kemenaker, Adriani, di GOR Kamal Muara, Jakarta Utara, Minggu, 22 April 2018.

Lomba senam Maumere yang diikuti oleh 12 tim dari kalangan pekerja/buruh ini berjalan meriah, kompetitif, dan sportif. Peserta sangat antusias mengikuti lomba.



“Kita ajak kalangan pekerja/buruh dan pengusaha untuk bersama-sama menyambut May Day dengan spirit produktivitas dan kekompakan, jadi sesuai dengan tema tahun ini May Day Is a Fun Day” katanya.



Adriani mengungkapkan, momentum peringatan May Day harus dimaknai positif oleh semua kalangan. Buruh berhak merayakan May Day karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013, setiap tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Demikian juga dengan kalangan pengusaha.



"May Day tidak harus identik dengan demo. Kita juga bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang meriah dan menyenangkan. Misalnya, bakti sosial, lomba-lomba, dan kegiatan lain yang mampu meningkatkan kebersamaan dan produktivitas pekerja," ucap Adriani.



Buruh yang produktif, lanjut Adriani, akan berdampak baik terhadap keberlangsungan produksi perusahaan. Sehingga dengan demikian kesejahteraan buruh juga akan terus mengalami peningkatan.



Kreativitas gerakan dan kepercayaan diri tim menjadi kriteria utama penilaian selain beberapa kriteria penilaian lain. Setelah menjalani kompetisi yang cukup sengit, juara pertama diraih oleh tim 9 dari Sanggar Edelweis Jakarta Selatan, juara dua dimenangkan oleh tim 11 dari Bugar Ceria Taman Mini, dan juara 3 ialah tim 4 dari CPP Kayu Besar Tegal Alur.



Sementara, juara harapan 1 diraih tim 8 dari Porpi Pondok Indah, juara harapan 2 oleh tim 10 dari Armidis Cengkareng, dan juara harapan 3 dimenangkan tim 2 dari PT AHR Teknik Indonesia Ancol.





(ROS)