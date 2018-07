Mahasiswa Indonesia Juara Lomba Desain Logo ASEAN

Jakarta: Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Adi Wisnu Nugroho, memenangkan kompetisi desain logo ASEAN+3 (Plus Three) University Network (AUN). Desainnya menjadi juara dari total 152 logo buatan 93 mahasiswa dari sembilan negara.



Piala dan hadiah diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif Asian University Network (AUN) Dr. Choltis Dhirathiti di acara the ASEAN+3 Rectors' Conference di Bandar Seri Begawan pada Kamis, 26 Juli lalu kepada Adi, dan disaksikan Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko.

"Saya ingin mengucapkan Selamat kepada Adi Wisnu Nugroho. Tentunya pertarungan ini berat dan (kemenangannya) membawa nama baik Indonesia," kata Dubes Sujatmiko sebagaimana dilansir Antara, Minggu, 29 Juli 2018.



Adi menjelaskan desainnya yang berbentuk cortex adalah visualisasi dari sifat dinamis AUN. Filosofinya, warna dan bentuk dari desainnya melambangkan harapan agar AUN terus dapat melanjutkan kerjasamanya melalui komunikasi, pendidikan dan kemitraan yang harmonis.



Logo milik Adi akan menjadi emblem resmi AUN. Logo juga akan tercetak pada bendera yang akan dikibarkan dalam setiap kegiatan AUN.



Adi juga ingin memotivasi anak bangsa seusianya. Dia berharap pemuda Indonesia bangkit dalam meraih cita-cita dan mimpinya. "Kita harus tetap melakukan apa yang terbaik, selalu semangat dan tidak berputus asa mengejar mimpi dan cita-cita", pesan Adi.





(AGA)