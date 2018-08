Ketua DPR Apresiasi Kreativitas Pemuda Promosikan Indonesia pada Asian Games

Jakarta: MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo karena bersinergi dengan BPD Komunikas Sahabat UMKM DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Indonesia One Fest, Culinary Entertainment Festival.



Selain sebagai bentuk dukungan aktif mempromosikan Indonesia pada ajang Asian Games 2018, event yang menyajikan berbagai kekayaan cita rasa kuliner nusantara ini juga akan memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM dan masyarakat pada umumnya.

"Saya yakin, dengan kepedulian dan kreativitas pemuda seperti yang ditunjukan pada acara ini, berbagai keunikan bangsa Indonesia akan terekspos secara positif ke kancah internasional. Terlebih ajang Asian Games 2018 bukan semata menyangkut pertandingan olahraga saja. Melainkan juga ajang mempromosikan berbagai kekayaan Indonesia ke kancah dunia," ujar Bamsoet, sapaannya, saat menghadiri pembukaan Indonesia One Fest, di Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.



Ada berbagai kegiatan yang ditampilkan dalam event ini, antara lain Food Festival yang melibatkan puluhan booth UMKM, Food Truck Festival yang melibatkan komunitas food truck Jakarta, Kriya Festival, Fashion Festival, Talk Show and Community Based Activity, Kids Area, Ethnic Performance, serta band and music performance.



"Saya lihat banyak sekali bazar kuliner dan hiburan yang dikemas secara unik dan menarik. Khas dengan karakter anak-anak muda zaman now. Kegiatan ini sekaligus merepresentasikan semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan anak-anak muda milenial Indonesia dalam mempromosikan kekayaan ragam budaya secara kreatif," katanya.



Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia ini yakin masa depan industri kreatif Indonesia akan cerah. Terbukti, banyak potensi anak-anak muda yang tak pernah kehabisan ide dan inovasi. Ditambah dengan UMKM sebagai penopang perekonomian rakyat yang mampu tumbuh signifikan setiap tahunnya.



"Ide dan inovasi merupakan hal yang paling mahal dan tak bisa dibeli dengan mudah. Melalui acara ini, anak-anak muda kita sudah menunjukan kebolehannya. Bersinergi dengan UMKM, menunjukan mereka juga peduli dengan masa depan ekonomi nasional. Peranan UMKM dalam perekonomin nasional tak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini, sektor UMKM mampu menyumbang 60,34 persen terhadap PDB Nasional," ujar Bamsoet.



Melalui acara ini, Bamsoet berharap akan mampu menaikan level UMKM lebih tinggi lagi. Seperti halnya di berbagai negara lain, UMKM tak hanya sekadar menjadi penopang melainkan telah menjadi kunci utama kekuatan ekonomi.



"Data dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi mencatat, saat ini jumlah usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen dan yang besar hanya satu persen saja. Secara bertahap angka tersebut akan terus kita tingkatkan. Karenanya, saya harap melalui acara seperti ini, akan merangsang lahirnya UMKM baru, serta meningkatkan dari yang mikro ke kecil, dan kecil ke menengah, dari menengah menjadi lebih besar lagi," ucapnya.





(ROS)