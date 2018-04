Executive Lecture, Bentuk Kepedulian UAI terhadap Perkembangan Teknologi

Jakarta: Perkembangan teknologi begitu pesat dan berbanding lurus dengan perkembangan inovasi di berbagai aspek kehidupan. Peduli akan hal itu, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) mengadakan kegiatan yang mendorong pengembangan inovasi yang bermanfat bagi masyarakat luas, yakni Executive Lecture.



Acara ini ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku industri dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran pentingnya inovasi di berbagai aspek. Rektor UAI Asep Saefuddin menjelaskan, penguasaan teknologi harus ada kesinambungan dan sinergi.

"Sinergi yang dimaksud adalah antara pihak pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat," tutur Asep saat memberikan sambutan pada acara yang berlangsung beberapa hari lalu di Ruang Auditorium Arifin Panigoro, UAI.



Acara tersebut dihadiri narasumber, yakni Guru Besar ITB Jusman Syafii Djamal. Ia memaparkan materi bertema Technology, Innovation and The Future of Industries. Syafii menyebut bahwa orang-orang yang menguasai teknologi adalah manusia yang bersumber daya.



"Menurut Mc Kinsey, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke tujuh di dunia pada 2030 mendatang. Hal ini didukung dengan jumlah anggota kelas konsumen menengah di Indonesia yang mencapai 135 juta," papar Jasman.



Selain unsur sivitas akademika UAI, acara ini juga dihadiri oleh jajaran kemenristekdikti, kementerian perindustrian, BPPT, pimpinan dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta, para pengurus ASPIRASI, dan pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA).







(ROS)