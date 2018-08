Telkom University Raih Peringkat Website PTS Terbaik

Bandung: Usai meraih peringkat 1 SINTA (Science and Technology Index) pada awal Juli lalu, Telkom University (Tel-U) kembali meraih peringkat pertama dalam pemeringkatan website Internasional dan Jurnal Internasional.



Menurut hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh website resmi www.webometrics.info, Tel-U menempati peringkat 1 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Nasional. Webometrics merupakan sistem peringkat untuk universitas-universitas di dunia, berdasarkan pada gabungan indikator yang memperhitungkan volume maupun isi web, visibilitas dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah pranala luar yang diterima.

Peringkat ini diterbitkan oleh Cybermetrics Lab, sebuah kelompok peneliti dari Dewan Peneliti Nasional Spanyol (Spanish National Research Council (CSIC)) yang berlokasi di Madrid.



Rektor Tel-U Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D, mensyukuri capaian yang telah diraih Telkom University hingga saat ini. "Alhamdulillah kualitas website dan publikasi sudah mendapat raihan peringkat 1 PTS di Indonesia dan peringkat 10 untuk PTS dan PTN. Ke depannya Telkom University akan terus meningkatkan kualitas, terimakasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah bekerja keras untuk tercapainya prestasi ini," kata Ashari, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.



Selain Webometric peringkat 1 dalam kualitas website juga diraih Tel-U, melalui website resmi 4ICU yakni www.4icu.org. 4ICU atau 4 International Colleges and Universities merupakan suatu mesin pencari dan direktori yang melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki oleh 11.307 perguruan tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi dan tersebar di 200 negara.



Menurut Ashari, Telkom University merupakan perguruan tinggi yang fokus akan Tridharma perguruan tinggi., Usai meraih SINTA Award dalam bidang penelitian, pihaknya terus fokus meningkatkan kualitas jurnal penelitian Internasional yang terindeks Scopus.



"Hingga saat ini kami juga meraih peringkat pertama PTS padawebsite www.scimagojr.com," sebut Ashari.



SCImago sendiri merupakan kelompok penelitian dari Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universitas Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) dan Alcala de Henares, yang didedikasikan untuk analisis informasi, representasi dan pengambilan kembali melalui teknik visualisasi.



Sedangkan untuk The SCImago Journal and Country Rank (SCImagojr) merupakan portal yang tersedia untuk umum, mencakup jurnal dan indikator ilmiah negara yang dikembangkan dari informasi yang terdapat dalam database Scopus.





