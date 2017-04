KPK Anggap Serius Teror terhadap Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap serius teror yang menimpa Kepala Satuan Tugas kasus KTP elektronik (KTP-el) Novel Baswedan. Serangan teror seperti ini tidak boleh terulang.



"Saya kira ini serius. Yang lebih penting kami sedang melakukan pemberantasan korupsi dan Novel adalah penyidik senior di KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Serangan terhadap Novel menjadi peringatan lemahnya upaya pencegahan dari aparat keamanan. Menurut dia, upaya pengamanan ekstra perlu diberikan terhadap seluruh penyidik KPK."Kami apresiasi ada sikap tegas dari Presiden. Bahkan Presiden sudah perintahkan Polri untuk mengusut siapa pelakunya," kata Febri.Febri tidak mau berandai-andai ihwal motif pelaku. KPK menaruh harapan besar kepada Polri agar kasus ini segera terungkap."Nanti akan disampaikan pernyataan resmi KPK sekitar sore hari ini, agar secara kelembagaan bisa fokus untuk menangani perkara yang ada," ucap dia.Kejadian itu bermula ketika Novel selesai menunaikan salat Subuh berjamaah di Masjid Al Iksan, tak jauh dari kediamannya. Tiba-tiba orang tak dikenal yang diduga mengendarai sepeda motor menyiramkan air keras dan mengenai bagian wajah penyidik senior KPK itu.Novel mengalami bengkak di kelopak mata bagian kiri bawah. Dahi sebelah kiri Novel pun mengalami luka dan bengkak karena terbentur pohon.Pelaku kemudian melarikan diri dan Novel segera dibawa ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saat ini, Novel menjalani perawatan di kamar 508.Penyerangan terhadap Novel memunculkan berbagai spekulasi. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menduga penyerangan terhadap pemberantas korupsi itu berhubungan dengan kasus megakorupsi yang ditangani Novel."Diduga kuat, aksi serangan terhadap Novel kali ini berkaitan erat dengan kasus korupsi KTP-el yang tengah diusut KPK," kata Adnan melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 11 April 2017.Tak hanya Adnan yang beranggapan begitu. Ketua KPK Agus Rahardjo, meski tak membenarkan maupun membantah, menyebut kecenderungan itu sangat mungkin. Kasus KTP-el merupakan salah satu kasus besar yang bakal diungkap Novel dan tim-nya."Yang paling besar itu (kasus KTP-el)," tegas Agus usai menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Agus belum bisa memastikan siapa saja yang pernah bersitegang dengan Novel. Namun, Agus telah memerintahkan jajarannya mengamankan seluruh berkas kasus yang tengah ditangani Novel. Lembaga Antirasywah menyerahkan penuntasan kasus ini kepada polisi.(OJE)