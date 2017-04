Keluarga Novel tak Gentar dengan Teror

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan motivasi kepada keluarga Novel Baswedan. Teror sebuah risiko pekerjaan.



"Saya dengan ibunya (Novel), dengan istrinya tadi, kakak adik, semua hadir di situ. Semua dalam posisi siap menghadapi ini semua. Ini bukan barang baru," kata Anies usai menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Anies menyampaikan, keluarga Baswedan tak gentar dan sedih menghadapi teror. Risiko apa pun akan dihadapi demi menjaga negara."Saya bilang ke ibu, 'ibu sudah mendidik anak sehingga menjadi garda terdepan perang melawan korupsi'. Jadi ibu jangan sedih, kita harus bangga," ujarnya.Menurut Anies, Novel merupakan sosok yang sangat dibutuhkan negara. Ia berharap Novel segera pulih untuk segera menuntaskan pekerjaannya menangani kasus korupsi. "Di republik ini kita perlu banyak orang-orang yang berani seperti ini," ujar Anies.Anies hampir satu jam membesuk Novel. Anies menjenguk sepupunya itu bersama istrinya, Fery Farhati Ganis.Anies mengatakan, Novel menderita luka melepuh di bagian muka, dekat mata.Novel disiram air keras ketika dalam perjalanan menuju rumah usai salat Subuh di masjid. Pelaku berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor.Ketua KPK Agus Rahardjo menduga kuat penyiraman air keras kepada Novel Baswedan berkaitan kasus megakorupsi KTP-el. Novel merupakan Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el."Yang paling besar itu (kasus KTP-el)," tegas Agus usai menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Agus belum bisa memastikan siapa saja yang pernah bersitegang dengan Novel. Namun, Agus telah memerintahkan jajarannya mengamankan seluruh berkas kasus yang tengah ditangani Novel.(YDH)