Motif Penyerangan Polisi di Jambi Belum Ditemukan

Jakarta: Kepolisian Daerah Jambi masih mendalami motif penyerangan anggota Polsek Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaku yang tertangkap belum mau berkomunikasi dengan benar.



"Motif belum ada, maka dari itu kami perlu ada ahli yang mengakinkan apakah yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan atau tidak," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Rabu, 23 Mei 2018.

Pelaku berinisial AS, 35, tengah diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi. Menurut Iqbal, penyidik dari Mabes Polri sudah ikut membantu dalam penyelidikan.



"Tahap pertama memeriksa kejiwaan karena sampai saat ini pelaku belum bisa berkomunikasi, tanya A jawab B, ditanya B jawab C," jelas dia.



AS menyerang Markas Polsek Maro Sebo, Selasa, 23 Mei 2018 pukul 14.30 WIB. Pelaku nekat beraksi dengan bermodalkan parang.



"Dua personel Polsek terluka akibat sabetan senjata tajam," jelas Iqbal.



Serangan brutal pelaku juga menyasar ruangan polsek. Setelah puas, pelaku lantas kabur ke arah Candi Muaro Jambi. Tak lama, polisi menangkap pelaku.









