Metro TV Berbagi Ilmu di Kampus UIN Jakarta

Jakarta: Metro TV menggelar program Metro TV Berbagi di Gedung Student Centre, Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mahasiswa dari sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) tampak antusias mengikuti kegiatan bertajuk 'How to be a Good News Anchor' itu.



Kegiatan diisi dengan sharing ilmu dan pengalaman di dunia broadcast serta tips bagaimana menjadi pembawa berita yang baik. Salah satu news anchor Metro TV Sara Wayne menjadi pemateri.

Bukan hanya pengarahan satu arah, Sara Wayne juga berinteraksi dengan peserta. Beberapa peserta juga mendapat kesempatan mencoba berperan sebagai reporter.



"Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan ini bisa menjadi bekal sebelum mereka terjun ke masyarakat, khususnya bagi teman-teman UKM mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," kata Head of Corporate Communications Metro TV Fifi Aleyda Yahya di lokasi acara, Kamis, 12 April 2018.





Fifi mengatakan peserta cukup antusias dan mengaku berminat terjun di dunia broadcast. Hanya, kata Fifi, banyak yang masih bingung cara memulainya.



"Makanya tadi kita kasih tips-tips. Salah satunya, kalau mau jadi jurnalis harus suka mengikuti berita, bukan hanya membacakannya," ucap news anchor senior Metro TV itu.



Fifi mengatakan Metro TV Berbagi sengaja dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Media Group kepada masyarakat. Media Group ingin bisa dekat dan bermanfaat dengan komunitas-komunitas baik di masyarakat maupun di lingkungan kampus.



"Kami ingin juga ilmu yang kami miliki di dunia jurnalistik ini bermanfaat bagi orang lain," ucap dia.





Kasubag Bina dan Bakat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Raden Trisno Muh Riyadhi menyambut baik program Metro TV berbagi. Trisno berterima kasih Metro TV menunjuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lokasi berbagi ilmu.



"Semoga kegiatan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," kata Trisno.



Trisno meyakini kegiatan ini menambah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa, utamanya mereka yang tertarik terjun di dunia boradcast. Ia pun berharap program ini bisa berkesinambungan.



"Kalau bisa ada keberlanjutan, sehingga ada kesempatan mahasiswa bisa mempraktikkan ini dalam bentuk yang mereka bisa rasakan, seperti mungkin ada kegiatan magangnya, sehingga bisa jadi semangat mahasiswa, setelah teori, praktik, dan ada magangnya," jelas Trisno.





