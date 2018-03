Pemerintah Ultimatum Pengelola Ojek Daring

Jakarta: Pemerintah memberi waktu kepada pengelola ojek daring untuk menjawab keluhan sopir. Mereka diminta segera memperbaiki tarif sekaligus meningkatkan pendapatan mitranya.



"Senin (2 April 2018), harapan kita sudah ada keputusan dari perusahaan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018.



Menurut dia, masalah ini sudah disampaikan kepada pengembang Gojek dan Grab pada pertemuan Rabu sore. Para pemilik aplikasi, kata dia, bersedia menyejahterakan para sopir.



Kendati begitu, Moeldoko menyebut pemerintah masih sebatas mendorong para pengelola untuk memperbaiki tuntutan sopir. "Karena dia juga punya perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa per kilometernya," jelas dia.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, pemerintah menghitung harga pokok yang pantas diberlakukan per kilometer. Angka Rp2 ribu per kilometer dianggap ideal.



"Dari perhitungan kita, ada suatu nilai harga pokok sekitar Rp1.400 sampai Rp1.600 dan dengan keuntungan dan jasanya, sehingga menjadi Rp2 ribu. Tapi Rp2 ribu itu bersih, bukan dipotong menjadi Rp1.500. Itu yang kami jadikan modal kepada mereka secara internal untuk mengatur," jelas Budi.



Dalam pertemuan Selasa, 27 Maret 2018, sopir ojek daring mengeluhkan masalah tarif kepada Presiden Joko Widodo. Harga yang dipatok perusahaan penyedia aplikasi dianggap terlalu kecil. Sopir mengusulkan tarif dinaikan menjadi Rp2.500 per km.



"Tarifnya kemurahan. Sekarang itu Rp1.600 per km jadi 6 km itu baru dapat Rp10 ribu. Jadi, mereka merasa kurang," kata Budi Karya usai pertemuan di Istana Merdeka.









