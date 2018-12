Tsunami Selat Sunda, 13 Orang Meninggal di Lampung

Jakarta: Selain di Banten, Tsunami juga juga menerjang pesisir Lampung Selatan. Sebanyak 13 orang meninggal.



"Sementara 110 orang di rawat di Rumah Sakit di Kalianda, Lampung Selatan. kondisi itu berkembang, karena saat ini masih proses evakuasi," kata Kepala SAR Lampung, Jumaril saat berbincang di Breaking News Metro TV, Minggu, 23 Desember 2018.

Di Lampung Selatan ada beberapa daerah terdampak tsunami. Yaitu Kalianda Bawah, Pantai Way Muli. "Saat ini masih dilakukan evakuasi dari lokasi-lokasi yang terdampak," imbuhnya.



Menurutnya daerah terparah yaitu Way Muli. Saat ini masih dilakukan evakusi dengan mengggunakan alat berat. "Hingga saat ini Tim SAR, Basarnar Damren, masih berusaha membuka akses jalan Way Muli yang tertutup runtuhan rumah warga. Mudah-mudahan sore ini terbuka. Daerah tempat itu juga ada rumah kemungkinan ada korban," paparnya.



Berdasarkan data BNPB hingga pukul 10.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 62 orang. Sementara, korban luka-luka 584 orang, hilang 20 orang. "Kemudian terdapat 430 unit rumah rusak berat, 9 unit hotel rusak berat, dan 10 kapal rusak berat," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu, 23 Desember 2018.



Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah yang paling parah terdampak terjangan tsunami Selat Sunda. Menurut Sutopo, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah pemukiman dan wisata.





