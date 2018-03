Indonesia Siap Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Negara Berkembang

Jenewa: Indonesia menyatakan kesiapan mendukung upaya penguatan kapasitas negara-negara berkembang di bidang ketenagakerjaan melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Kerja sama ini penting guna meningkatkan dialog sosial ketenagakerjaan antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha demi terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang sehat.



Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri, dalam pertemuan sesi ke-332 Governing Body Organisasi Buruh Internasional International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, Rabu, 14 Maret 2018 waktu setempat.

“Indonesia siap memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang, seperti pelatihan, pemagangan, maupun pengiriman tenaga ahli,” kata Indah dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id pada Kamis, 15 Maret 2018.



Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemitraan global dalam penguatan KSST, baik secara bilateral maupun trilateral, termasuk memperkuat kerja sama dengan ILO. Indonesia juga mendorong ILO mendukung implementasi kesepakatan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN, atau ASEAN Consensus on the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam kerangka KSST.



Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib menyatakan bahwa sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam pelaksanaan KSST di tingkat global, Indonesia perlu memperkuat kemitraan dengan ILO untuk mengimplementasikan program-program KSST terkait masalah ketenagakerjaan.



“Kerja sama itu penting, karena ILO telah mengembangkan strategi KSST yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah, pengusaha, dan pekerja di negara-negara berkembang untuk menciptakan kerja layak sejak 2012,” kata Duta Besar Hasan Kleib.



Penguatan KSST dalam penciptaan kerja layak merupakan salah satu isu yang menjadi pembahasan sidang sesi ke-332 Governing Body (GB) ILO yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 12 hingga 22 Maret 2018. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil pemerintah, pekerja, dan pengusaha yang menjadi anggota dan observer governing body ILO.



Dalam sidang ke 332 kali ini GB juga akan membahas berbagai masalah institusional, program, dan anggaran ILO serta isu-isu kebijakan ketenagakerjaan global yang juga menjadi perhatian Indonesia. Seperti isu pekerja anak, kerja layak dalam pembangunan berkelanjutan, serta isu-isu terkait perlindungan pekerja lainnya.





