Tatalogam Lestari 7 Kali Raih Penghargaan Top Brand Award

Jakarta: Pada tahun ini, PT Tatalogam Lestari kembali meraih penghargaan Top Brand Award. Penghargaan ini menjadi yang ketujuh yang diraih produsen genteng metal itu.



Tiga produk andalan Tatalogam untuk kategori genteng metal yakni Multi Roof, Sakura Roof, dan Surya Roof berhasil memenangkan penghargaan Top Brand Award. Sementara, untuk kategori rangka atap baja ringan dimenangkan produk bermerek TASO.



Chief Financial Officer PT Tatalogam Lestari Wulani Wihardjono mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada seluruh konsumen yang telah mempercayakan produknya selama ini. Tujuh kali menerima penghargaan, menurutnya, tidak lepas dari kepercayaan konsumen.



"Terima kasih selama 24 tahun Tatalogam berhasil eksis di Indonesia. Terima kasih kepada para konsumen yang percaya kepada produk-produk Tatalogam,” ujar Wulani, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2018 malam.



Ia menceritakan untuk bisa sampai ke tahap seperti saat ini diperlukan perjuangan keras. Banyak rintangan yang harus dilalui. Kuncinya untuk bisa bertahan ialah komitmen memberikan kualitas terbaik kepada konsumen.



"Komitmen kualitas, Tatalogam selalu memberikan kualitas terbaik. Kemudian sealu berinovasi dengan produk-produknya. Jangan lupa, yang paling penting produk ini selalu ada di masyarakat,” kata dia.



Wulani juga mengingatkan kepada seluruh konsumen agar mewaspadai produk palsu. Untuk membedakan antara produk asli dan palsu, pada produk baja ringan yang asli terdapat cetakan printing miring bertuliskan "SiMANTAP TASO" dan cap "TASO" pada produknya. Produk itu juga tercatat spesifikasi baja ringan, seperti TASO (TS) 150 C75.75. Produk TASO yang palsu tidak memiliki keduanya.



"TASO berani menulis spesifikasinya. Contoh angka 150, artinya penggunaan bahan 15 cm. Jadi kalau diukur (panjangnya) 15 cm. Ada yang diukur (produk palsu) hanya 135 cm, itu sudah beda 10 persen," ucap Wulani menjelaskan.





Selain itu, baja ringan TASO yang asli terbuat dari bahan baku pilihan Hi Ten 550 dengan lapisan tebal anti karat AZ 100 sesuai spesifikasi standar SNI sehingga terjamin kuat dan aman. Sedangkan, produk palsu cenderung menurunkan kadar lapisan sehingga mudah rapuh.



Penghargaan Top Brand Award 2018 merupakan penghargaan bergengsi untuk merek dagang terkemuka yang diberikan oleh Frontiers Consulting Group dan Majalah Marketing. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap merek dengan brand teratas yang merupakan pilihan utama pelanggan dan pasar.



Pemenang Top Brand ditentukan melalui riset yang dilakukan dengan survei yang melibatkan kurang lebih 20 ribu merek dari berbagai kategori produk di Indonesia. Penghargaan diberikan kepada merek yang memenuhi kriteria Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share di kategori masing-masing.



Citra dan reputasi merek-merek Multi Roof, Sakura Roof, Surya Roof, dan baja ringan TASO produk PT Tatalogam Lestari yang berdiri sejak 1994, sudah tidak diragukan lagi. Brand Awareness merek-merek tersebut sudah sangat kuat dan menjadi top of minds di sebagian besar masyarakat Indonesia.

(ROS)