PBNU Imbau Tokoh Nasional Jaga Etika

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengimbau para tokoh nasional untuk menjaga etika dalam berpendapat. Kritikan tak dilarang asal disampaikan dengan cara yang santun.



"Pada tokoh nasional politik, mengeluarkan pendapat, mengkritik boleh, tapi dengan cara santun dan beradab," kata Said saat Harlah NU ke-95 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu 7 April 2018.

Said mengatakan para elite politik hendaknya berjiwa besar dalam menghadapi pesta demokrasi. Tahun-tahun politik seharusnya tak saling hasut dan membenci satu sama lain.



"Mari kita rayakan pesta demokrasi dengan jiwa besar, bermartabat. Jangan menimbulkan fitnah atau kebencian," ujar Said.



Menjelang Pilpres 2019, Said menegaskan PBNU akan berperan sebagai penengah di tengah kontestasi dan panasnya suhu politik. PBNU akan selalu menjadi perekat bangsa.



Said menjamin PBNU bersikap netral alias tak condong kepada poros politik dan partai tertentu. "Kegaduhan di situ perannya nu. Kata Gusdur sebagai satpam bangsa," pungkasnya.











