Citilink Awali Penerbangan Gorontalo-Jakarta

Metrotvnews.com, Gorontalo: Maskapai Citilink Indonesia pada Jumat 28 Juli 2017 melakukan penerbangan perdana Gorontalo ke Jakarta via Makassar. Penerbangan tersebut bagian dari strategi ekspansi bisnis sekaligus langkah maskapai dalam memperluas konektivitas nusantara di wilayah Timur Indonesia.



"Pertumbuhan positif yang dicapai Citilink Indonesia tidak terlepas dari upaya perluasan jaringan penerbangan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak saja memberi manfaat bagi perusahaan, tetapi juga daerah-daerah yang diterbangi Citilink Indonesia. Kami berharap penerbangan perdana ini dapat mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan Gorontalo baik secara ekonomi, pariwisata maupun kehidupan sosial lainnya," kata Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo pada acara pelepasan penerbangan perdana di Bandara Jalaludin, Gorontalo, Jumat 28 Juli 2017

Juliandra mengatakan, potensi yang dimiliki Gorontalo sangat besar. Terutama dalam sektor pariwisata dan juga kekayaan alam yang dimilikinya yang masih perlu digali lebih jauh sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga dapat mempromosikan Indonesia secara lebih luas lagi.Bagi Citilink, Gorontalo merupakan wilayah penting dalam upaya pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Pembukaan rute baru Gorontalo – Jakarta via makassar ini menjadikan jaringan penerbangan Citilink Indonesia tersebar baik di Barat maupun ke Timur Indonesia."Pembukaan rute ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Citilink Indonesia dalam mendukung percepatan tercapainya target Pemerintah di sektor pariwisata, yang menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke tanah air hingga tahun 2019,"katanya.Menyinggung penguasaan market share di Gorontalo, Juliandra mengatakan, sementara ini Citilink Indonesia optimistis dapat mencapai hampir 20 persen dari pasar yang ada. Terlebih bila melihat tingkat isian penumpang pada penerbangan perdana ini bisa mencapai tingkat isian penumpang sampai 70 persen.Penerbangan QG 311 rute baru Gorontalo ke Jakarta via Makassar berangkat dari Gorontalo pukul 11.00 WITA dan tiba di Jakarta pada pukul 15.10 WIB.Penerbangan tersebut akan ditempuh selama empat jam. Sementara itu, penerbangan sebaliknya dari Jakarta menuju ke Gorontalo via Makassar berangkat pukul 04.30 WIB dan tiba di Gorontalo pukul 10.15 WITA.Untuk melayani rute penerbangan ini, Citilink Indonesia menggunakan pesawat jenis Airbus A320 dengan kapasitas 180 penumpang.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Dien Monoarfa menyambut baik penerbangan rute baru Citilink di Serambi Madinah dan berharap agar keberadaan Citilink Indonesia bisa betul-betul memberikan manfaat yang maksimal, tidak saja bagi perusahaan tetapi juga bagi daerah setempat."Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan wilayah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah di Indonesia sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan," kata dia.Sepanjang pertengahan tahun 2017, Citilink Indonesia telah membuka empat rute penerbangan baru. Tiga rute baru di Kawasan Timur Indonesia yaitu Jayapura, Kendari, dan Gorontalo dan juga rute regional pertama ke Dili, Timor Leste.(DHI)