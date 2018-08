Masih Ragu Tekuni Bidang IT? Ada Banyak Keuntungannya, Lho!

Jakarta: Kemajuan teknologi merajai hampir semua aspek kehidupan modern. Termasuk information technology (IT), memengaruhi beragam aktivitas manusia.



Begitu pentingnya peran teknologi dan informasi membuat banyak orang tertarik menggeluti bidang IT. Namun, jika Anda masih ragu, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari menekuni bidang IT.



1. Karier bervariasi



Bekerja di bidang IT akan memberikan Anda berbagai pilihan karir. Misalnya, penulisan teknis, pengembang web (web developer), IT director, chief technology officer, dan masih banyak lagi. Lulusan IT juga akan dipersiapkan untuk mengambil spesialisasi lebih luas, seperti IT untuk industri, intelijen bisnis, dan lainnya.



2. Menghasilkan uang



Pasar kerja di bidang IT bisa dibilang sedang tumbuh. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan, pelatihan, dan proses berpikir logis. Berkarir di bidang IT menawarkan imbalan finansial cukup besar. Selain itu, para profesional IT termasuk dalam sepuluh besar pekerjaan dengan bayaran tertinggi di Afrika Selatan.



3. Kepuasan kerja yang baik



Uang bukan satu-satunya tujuan bekerja di bidang IT. Lebih dari itu, bidang ini memberikan salah satu tingkat kepuasan kerja tertinggi. Studi terbaru di Inggris menemukan bahwa kepuasan kerja di bidang IT dua kali lipat dari rata-rata nasional dibandingkan pekerjaan lain.



4. Selalu diminati



Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan profesional IT kian meningkat. Semakin baik keahlian Anda, maka akan semakin dibutuhkan karena profesional IT banyak dicari perusahaan.



Melihat berbagai peluang di atas, President University membuka kesempatan bagi Anda yang ingin mempelajari lebih jauh mengenai dunia IT melalui Master of Science in Information Technology (MSIT).



MSIT akan memberikan berbagai dasar yang kuat di berbagai bidang, yaitu arsitektur informasi, jaminan kualitas informasi, penggunaan IT, tata kelola IT, manajemen sistem informasi, manajemen proyek IT, dokumentasi IT/penulisan teknis dan komunikasi, manajemen data, dan masih banyak lagi.



Program tersebut terdiri atas 38 SKS (termasuk skripsi) yang dapat Anda selesaikan dalam empat semester. Setiap satu semester setara dengan empat bulan, sehingga Anda dapat menyelesaikan gelar magister selama 16 bulan.



MSIT hadir dalam dua pilihan konsentrasi, yakni Intelijen Bisnis (Business Intelligence) dan IT Industri (IT for Industry). MSIT President University terbuka bagi lulusan sarjana IT dari universitas terakreditasi dan lulusan sarjana jurusan selain IT.



Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja klik di sini.

(ROS)