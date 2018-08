Korban Pembunuhan Check-in Bersama Pria Bermasker

Jakarta: LH, perempuan korban pembunuhan di Hotel Time Out, Gambir, Jakarta Pusat, diketahui check-in bersama pria bermasker. Informasi itu didapat berdasarkan rekaman closed-circuit television (CCTV).



"Itu pria bermasker masuk sama korban. Itu hari Kamis (23 Agustus 2018). Keterangan saksi jam 3 masuk, jam 11 malamnya keluar si pria bermasker itu," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Agustus 2018.

Menurut Tahan, berdasarkan data yang didapatkan tim penyelidik, pria itu menyewa kamar di Hotel Time Out selama tiga hari. Dia tidak pernah meminta kamarnya dirapikan pihak hotel.



Sementara itu, hasil visum terhadap korban belum keluar. Identitas jelas korban pun belum diketahui lantaran tidak ditemukannya kartu atau keterangan identitas lainnya.



Tahan mengaku ada kesulitan dalam mengusut kasus tersebut. Salah satunya, soal koordinasi dengan pihak hotel. "Kita kekurangan saksi-saksi. Mohon doanya saja semoga terungkap."



LH ditemukan tewas di kamar 202 Hotel Time Out pada Minggu, 26 Agustus 2018. Dia diduga dibunuh.



Jenazah korban telah membusuk ketika ditemukan. Dia disinyalir telah tewas tiga hari sebelum penemuan.



Dalam penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari staf hotel. Selain itu, polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas di hotel.





