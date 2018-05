Dog Does Disco Millenials 2018 Dihadiri Ratusan Ribu Pengunjung

Jakarta: Central Park dan Neo Soho Mall kembali mendulang sukses dengan event Dog Does Disco Millenials, pada Jumat-Minggu 11-13 Mei 2018. Terbukti event ini berhasil mengundang perhatian lebih dari 170 ribu pengunjung.



Senior Marcomm Manager Central Park dan Neo Soho Mall Silviyanti Dwi Aryati mengatakan, event bagi para pecinta anjing dan komunitasnya ini sengaja dihadirkan kembali karena melihat antusias pengunjungnya setiap tahun.

"Kami melihat antuasisme positif pada Dog Does Disco (DDD) tiap tahunnya, yang mencapai ratusan ribu dalam tiga hari acara," tutur Silviyanti dalam keterangan tertulisnya.



Dirinya menambahkan, tahun ini DDD hadir dengan konsep yang lebih kekinian dan berbeda dibanding sebelumnya, salah satunya dari pemilihan tema. Milenial dipilih menjadi tema yang diusung tahun ini, untuk mengapresiasi dan menunjukkan rasa cinta manusia pada binatang, terutama pada generasi milenial.



"Tak hanya itu, tahun ini DDD mulai peduli dengan hewan lainnya dalam gerakan charity, Dog for The Universe yang berkolaborasi dengan WWF. Kami ingin kegiatan ini menjadi momentum spektakuler yang diperingati tiap tahunnya oleh seluruh pengunjung kami," imbuh Silviyanti.



DDD Millenials ini diawali dengan Dog Does Disco Pop Up Market dari tanggal 11-13 Mei. Di sini pengunjung dimanjakan dengan berbagai kebutuhan anjing mulai dari aksesoris lucu, makanan hingga kesehatan untuk anjing serta aneka jajanan juga minuman yang bisa dinikmati selama acara berlangsung.



Event yang dilaksanakan di Tribeca Park ini juga memberikan kesempatan pengunjung bersama peliharaannya berekspresi dengan berbagai kegiatan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Hush Puppies, WWF, GoPro, Catalyst Art dan masih banyak lagi. Mereka juga bisa mengikuti berbagai kompetisi, misalnya Dog Got Talent, Dog Eating Competition, Meet Top Dog of Instagram, K9 Dogs Parade, DDD Pop Up Market hingga DDD Special Performance.



Acara ini semakin ramai dengan hadirnya sejumlah selebritas yang juga pecinta anjing. Antara lain Luna Maya, Wulan Guritno & Aldilla Dimitri, Lukman Sardi & Lia Lukman, Robby Ertanto, Chicco Jerikho & Putri Marino, Baim Wong, Ayla Dimitri dan lainnya. Sedangkan pada akhir acara, dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Jaz, Alffy Rev dan Sunset People Project.





(ROS)