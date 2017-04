Agus Menduga Kuat Penyerangan terhadap Novel karena Kasus KTP-el

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menduga kuat penyiraman air keras kepada Novel Baswedan berkaitan kasus megakorupsi KTP-el. Novel merupakan Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el.



"Yang paling besar itu (kasus KTP-el)," tegas Agus usai menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Agus belum bisa memastikan siapa saja yang pernah bersitegang dengan Novel. Namun, Agus telah memerintahkan jajarannya mengamankan seluruh berkas kasus yang tengah ditangani Novel.KPK, tegas Agus, tak bisa campur tangan dalam kasus ini. Mereka menyerahkan penyelesaian kasus kepada pihak kepolisian."Biar polisi yang menyelidiki," ucap Agus.Kejadian itu bermula ketika Novel selesai menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al Iksan. Tiba-tiba orang tak dikenal menyiramkan air keras dan mengenai bagian wajah penyidik senior KPK itu.Novel mengalami bengkak di kelopak mata bagian kkiri bawah. Dahi sebelah kiri Novel pun mengalami luka dan bengkak karena terbentur pohon.Pelaku kemudian melarikan diri dan Novel segera dibawa ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saat ini, Novel menjalani perawatan di kamar 508.(OJE)