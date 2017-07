Resmikan Kampus Ketiga, Atma Jaya Fokus ke Pembangunan SDM

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Atma Jaya meresmikan Universitas ketiganya di kawasan BSD, Tangerang. Rektor Atma Jaya III Agustinus Prasetyantoko menyebut peresmian kampus ini sesuai tema di kota terpadu itu.



"Dengan dibukanya kampus di BSD, kita memfokuskan ini pada satu concern yang spesifik. Di BSD temanya center for human development, mengembangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kampus ini," kata Prasetyantoko di lokasi, Tangerang Selatan, Selasa 25 Juli 2017.

Ekosistem di kawasan BSD, Tangsel dianggap sangat menjanjikan, sebab menggabungkan komponen kehidupan di satu tempat. Hunian, perkantoran dan pendidikan menjadi pusat pergerakan di wilayah itu.Kampus sendiri didesain dengan mengutamakan lingkungan belajar yang lebih ideal, melalui interaksi antar mahasiswa dan diklaim menggunakan landscaping lebih baik. Dengan luas lahan 20 hektare, ruang gerak mahasiswa otomatis semakin lebar, yakni 6,5 meter per orang.Jauh dibandingkan dengan kampus Atma Jaya di Semanggi yang hanya berkapasitas 1,5 meter per orang. "Di sini komitmen kami yang utama yaitu pengembangan dan pembentukan karakter mahasiswa. Mempersiapkan para mahasiswanya dengan kompetensi kelas internasional, memiliki karakter keindonesiaan dan kepedulian," sambung Prasetyantoko.Untuk diketahui, sebelum kampus di BSD, yayasan Atma Jaya memiliki dua kampus yakni di Semanggi dan Pluit. Adapun kegiatan perkuliahan di kampus BSD tersebut dimulai pada 7 Agustus 2017, fakultas teknik, teknobiologi dan hospitality and tourism management diberi prioritas menempat gedung utama.Gedung tahap awal ini dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar dengan spesifikasi 8 lantai. Di dalamnya ada laboratorium modern untuk desain mesin, aerodinamika, menakina eksperimental, lab mikroba dan tekno DNA.Total daya tampung gedung pertama ini, yakni 3.000 hingga 3.500 mahasiswa. Pembangunan kampus yang terintegrasi dengan BSD City Sinar Mas Land ini diharapkan mampu menambah daya saing bangsa, melalui bibit unggul yang dididik di Atma Jaya.(YDH)