SMK Lokal Go Global

Jakarta: Sebanyak tiga SMK di Kudus, Jawa Tengah, memiliki pola pengajaran berbeda dari SMK lain pada umumnya. Kurikulum dan fasilitas di SMK ini modern sehingga sering dijadikan proyek percontohan.



Pertama adalah SMK Raden Umar Said yang memiliki keunggulan pada jurusan animasi. Awalnya, sekolah ini tidak dilirik orang. Namun ketika membuka jurusan animasi dan melengkapi dengan fasilitas yang serba modern, orang berbondong-bondong mendaftar.



Selain fasilitas yang serba modern, suasana belajar dan mengajar dibuat berbeda sehingga anak didik serasa bermain sambil belajar. Upaya ini diharapkan memacu siswa untuk berkreativitas.



Kedua, SMK PGRI I Kudus. Yang menarik di sekolah ini adalah jurusan Beauty and Spa. Anda akan terpana tatkala masuk ke tempat pelatihannya.



Peralatan perawatan kulit, wajah, dan rambut begitu modern, bahkan sama dengan tempat salon terkemuka di kota besar. Dengan menggunakan fasilitas ini, anak didik tidak akan canggung ketika terjun ke industri kecantikan dan siap bekerja.



Terakhir, SMK NU Banat. Di sekolah kejuruan Islam keputrian ini jurusan yang ada hanya satu, yaitu Tata Busana atau Fashion.



SMK ini meski lokasinya di tengah kampung, studio fashionnya sudah modern dan serba digital. Bahkan, acapkali mendapat bimbingan para desainer terkemuka dari Indonesia Fashion Chamber. Yang membanggakan karya siswi SMK NU Banat beberapa kali memenangkan kompetisi desain di Hong Kong dan Jepang, baru-baru ini.



Sejumlah SMK di Kota Kudus yang mempunyai fasilitas modern dan kurikulum yang bagus ini berkat dukungan dari Bakti Pendidikan Djarum Foundation. Tercatat ada 16 SMK di Kudus yang mendapat dukungan dari Djarum Foundation, baik itu bangunan gedung dan peralatan pendidikan.



Diharapkan dengan dukungan tersebut, anak desa dan tidak mampu di kota Kudus tak lagi minder dan bisa menikmati sekolah berkelas dunia, hingga nantinya siap terjun ke dunia industri.



Ikuti selengkapnya liputan mengenai sekolah tersebut pada Episode Kick Andy on Location yang tayang di Metro TV, 2 November 2018, pukul 19.30 WIB.

(ROS)