Direksi Metro TV Mengunjungi IBC Asian Para Games 2018

Jakarta: Jajaran Direksi Metro TV mengunjugi pusat penyiaran internasional (Internasional Broadcaster Center) Asian Para Games 2018. Metro TV terpilih sebagai official media partner Asian Para Games 2018.



Dalam kunjugan itu turut hadir jajaran Direksi Metro TV. Di antaranya Kioen Moe Director Programming and Development Director; Aldasni Division Head of Sales; Arif Nugroho General Manager Finance and Accounting.

Selanjutnya Avi Pranantha General Manager Human Resource and Legal; Muhammad Islam General Manager Information and Technology; Syafriwal Head Of Supply Chain Management; Agus Mulyadi Division Head of Program and Development; Aldasni Division Head of Sales dan Fifi Aleyda Yahya Head of Corporate Communication.



Dalam kunjungan itu, jajaran direksi ditemani Direkur Broadcaster Asian Para Games 2018 Marco Rosihan Yacob. Rombongan mengunjungi sejumlah tempat yakni ruang penyiaran Metro TV dan ruang panyiaran stasiun TV Iran IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcaster).



Usai menyambangi IBC, jajaran direksi mengunjungi beberapa venue pertandingan. Salah satunya venue atletik yang mempertandingkan para atletik kursi roda, bola basket kursi roda dan panahan.



Direktur Broadcaster Asian Para Games 2018, Marco Rosihan mengapresiasi kunjungan Metro TV. Menurutnya, lembaga penyiaran seperti Metro TV memiliki peranan yang sangat vital dalam menggelorakan Asian Para Games 2018.



"Sangat berarti sekali, saya terima kasih atas kunjungan Metro TV karena memberikan kepercayaan bagi kita," kata Marco di Ruang IBC Asian Para Games 2018, Jalan Pemuda Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018.



Event akbar empat tahunan ini bukan saja ajang pesta olahraga kaum difabel, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat. Media memiliki peranan penting menyuarakan hal itu.



"Sangat bisa memperluas harapan-harapan kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia lewat Asian Para Games," tutur dia.













(REN)