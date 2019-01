Dubes Selandia Baru dan Kalla Bahas Manajemen Kebencanaan

Jakarta: Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson membahas masalah manajemen kebencanaan dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Pembahasan tersebut tak terlepas dari banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia.



"Kontribusi pada manajemen kebencanaan dan kami juga mendiskusikannya dengan Wapres (Jusuf Kalla)," kata Matheson, Rabu, 23 Januari 2019.

Selandia Baru, kata dia, turut memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang belakangan terjadi di Indonesia. Misalnya, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan gempa serta tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.



"Juga menerjunkan international red cross untuk tsunami yang baru terjadi di Selat Sunda," ucap dia.



Di sisi lain, dia juga membahas soal pengelolaan energi terbarukan dan pertanian. Dia ingin ke depan Selandia Baru bisa terus meningkatkan kerja sama di bidang-bidang tersebut.



Baca: Dubes Selandia Baru Pamit ke Wapres JK



Kalla, terang dia, sempat bercerita soal kunjungan ke Selandia Baru saat libur Natal dan Tahun Baru 2019. Saat itu, Kalla sempat berkunjung ke Hobbiton dan Queenstown. Kalla pun disebut terkesan dengan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di negaranya itu.



"New Zealand punya industri kreatif yang melahirkan The Hobbit dan Lord of The Ring. Hal-hal kreatif yang dilakukan di New Zealand dan mungkin kita bisa melakukan kolaborasi lebih banyak dan maju bersama Indonesia," pungkas dia.





(YDH)