Kemajuan Teknologi Dukung Arsitektur Indonesia

Jakarta: Kemajuan teknologi menguntungkan dunia arsitektur di Inonesia. Salah satunya dihadirkan oleh PT Propan Raya yang terus berinovasi dengan melahirkan produk cat berkualitas. Tak hanya di dunia cat kayu yang membesarkan namanya, tetapi juga sudah merambah ke dunia cat lainnya. Salah satunya dengan melahirkan produk inovasi cat lantai yang diberi nama Propan Polymer Flooring.



Beragam produk Propan Polymer Flooring yang dibuat PT Propan Raya kini sangat siap untuk memenuhi kebutuhan segala jenis pasar seperti bangunan industri dan bangunan komersial, termasuk teknologi pengaplikasiannya.

Kesiapan produk cat lantai dan teknologi ini dibuktikan dengan diadakannya acara seminar dan pameran cat Propan Polymer Flooring yang diselenggarakan PT Propan Raya. Mengusung tema 'Polymer Flat Floor Technology Today', acara ini dilangsungkan di Ballroom 1-2 Fairmont Hotel Jakarta, Jumat (19/10).



Beragam produk cat Propan Polymer Flooring terbaik hasil inovasi dan karya anak bangsa ini dipresentasikan dan diperlihatkan kepada para undangan, yang terdiri atas pemilik proyek/pengembang, arsitek profesional, dan kontraktor hebat Tanah Air.



Acara ini juga sebagai sarana dalam mengangkat derajat cat lantai, yang selama ini keberadaannya belum dianggap penting. Padahal, cat lantai juga memiliki fungsi yang tak kalah luar biasa jika dibandingkan dengan cat lantai lainnya.



Selain dapat melindungi substrat beton, cat lantai dapat mempercantik dan menambah nilai estetika pada area yang dicat. Untuk itu, PT Propan Raya melalui Propan Polymer Flooring siap memenuhi kebutuhan segala jenis market, perkantoran, ruang publik, bangunan industri, dan bangunan komersial, termasuk teknologi aplikasinya.



“Kami yakin ke depannya, penggunaan cat lantai akan semakin ngetren di kalangan arsitek, terutama untuk bangunan industri dan bangunan komersial. Banyak kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan Propan Polymer Flooring, seperti mudah diaplikasi, pekerjaan lebih cepat, dapat dibentuk atau dipola sesuai selera, warna beragam, dapat melindungi substrat beton, lebih higienis karena tidak bernat, dan banyak kelebihan lainnya,” ujar Concrete Protective Coatings Department Head PT Propan Raya, Timotius Lingga, melalui keterangan tertulis, Jumat (26/10).



Beberapa pembicara yang mengisi seminar ini ialah Hendra Adidarma, President Director PT Propan Raya, yang membawakan tema ' Problematic Industrial and Commercial Flooring Today'.



Selain itu, Aulia Zefriansyah, Founder dari Prisai Flat Floor (PT Karya Cipta Prisai Solusindo) dan ACI (American Concrete Institute), serta Certified-Commercial/Industrial Flatwork Technician (Certification ID #01318140), yang membawakan tema 'Concrete Flat Floor Technology and Specification'.



Kemudian ada pula Timotius Lingga, Concrete Protective Coatings Department Head PT Propan Raya, yang membawakan tema 'Propan Polymer Flat Floor Technology'. Serta Tiyok Prasetiyoadi, President Director of PDW Architect, dan Soerono Handoyo, Research and Development Center PT Propan Raya.



Sesuai dengan tema acara, seminar ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana cara membuat cat lantai terlihat lebih rata, terutama untuk substrat beton. Solusi yang ditawarkan ialah membuat lantai flat dari substrat betonnya dan menggunakan teknologi Propan Polymer Flooring.



"Keduanya bisa membuat lantai jadi lebih flat. Tetapi, melalui Propan Polymer Flooring akan membuat masalah ini jadi lebih mudah dan lantai terlihat flat sempurna,” ucap Hendra Adidarma.



Berikut produk Propan Polymer Flooring terbaik yang dikembangkan oleh PT Propan Raya, hasil inovasi karya anak bangsa, antara lain Sylane Hybrid, Self Levelling Underlayment, Self Levelling Overlayment, Epogreen, Silikat Floor, PU Concrete, dan Polyfloor PU Epoxy Hybrid.



Tak hanya dijadikan materi pembicara, beberapa produk ini dibuat modulnya dalam bentuk hasil aplikasi yang dipajang di area ruang pameran. Selain itu, beberapa juga diletakkan di meja para peserta agar mereka bisa melihat langsung bagaimana hasil dan tampilannya.



"Semoga dengan adanya seminar dan pameran ini, kami ingin menyampaikan bahwa rangkaian produk cat Propan Polymer Flooring sudah sangat siap untuk memenuhi kebutuhan di market apapun, termasuk dengan teknologi metode aplikasinya,” ucap Timotius.





