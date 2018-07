Lulusan Dituntut Mampu Taklukan Era Revolusi Industri 4.0

Jakarta: Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) kembali menggelar acara Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Periode Juli 2018 di Auditorium Koinonia UKDW, Sabtu, 28 Juli 2018. Pada periode kali ini UKDW mewisuda 176 mahasiswa yang terdiri dari 161 mahasiswa dari program Sarjana (S-1) dan 15 mahasiswa dari program Pascasarjana (S-2 dan S-3).



Rektor UKDW, Henry Feriadi, berharap, setiap lulusan dari kampus UKDW mampu menemukan dan mengembangkan potensi diri seutuhnya, serta mengalami transformasi hidup. "Menjadi pribadi yang unggul dan terpercaya, yang mampu menghadapi dunia yang demikian cepat berubah dan makin berat tantangannya,” pesan Henry dalam sambutannya di depan para wisudawan.



Masih dalam sambutannya, dunia pendidikan dan kerja mulai memasuki era revolusi industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0 atau IR-4). Di mana perkembangan yang bertumpu pada Cyber Physical System (Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things, Virtual Reality) lebih berdampak langsung pada bidang industri, bisnis usaha dan ekonomi.

Masifnya gelombang tsunami perubahan ini juga telah memengaruhi dunia pendidikan tinggi. di mana banyak berdampak pada berubahnya metode pembelajaran, inovasi teknologi edukasi, hingga prospek lulusan yang akan masuk ke dunia kerja juga cepat berubah kebutuhan dan tantangannya.



Baca: UKDW Ajak Mahasiswa Asing Belajar Memanen Air Hujan



Sesudah diselesaikannya masa pendidikan di UKDW, Hendry berharap para wisudawan terus mengembangkan diri (spiritualitas, karakter, kepribadian, sikap) secara positif. "Juga mengaplikasikan kemampuan yang dimilikinya dalam berbagai bidang pekerjaan yang akan ditekuninya," terang Hendry.



Menurut Hendry, beberapa lembar ijasah, transkrip akademik dan sertifikat pendamping ijasah tidaklah otomatis menjamin diperolehnya pekerjaan yang diinginkan. Apalagi mendapatkan kesuksesan dalam waktu singkat.



"Dalam memasuki lembaran kehidupan yang baru, marilah mengingat dan memegang nilai-nilai luhur Duta Wacana yang kita yakini dan junjung tinggi yakni: ketaatan pada Allah (obedience to GOD), berjalan dalam integritas (walking in integrity), melakukan yang terbaik (striving for excellence), dan melayani dunia (service to the world)," sebut Hendry.



Keempat nilai luhur ini tidak hanya relevan semasa kuliah saja, namun tetap dapat dipakai sebagai pedoman saat membangun karir dalam pekerjaan dan pelayanan. Dari keseluruhan wisudawan, terdapat enam mahasiswa program Sarjana (S-1) dengan predikat “Wisudawan Terbaik” yaitu Dorti Lusiana Ariani Tampubolon dari Program Studi Manajemen dengan IPK 3,90, Rachel Angella Pelle dari Program Studi Akuntansi dengan IPK 3,95, ] Tifan Adi Kuasa dari Program Studi Arsitektur dengan IPK 3,83, Leonardo Sendy Dwi Atmoko dari Program Studi Informatika dengan IPK 3,78, Azhalia Amesa dari Program Studi Sistem Informasi dengan IPK 3,96, dan Claudia Paramitha Putri Kristianto dari Program Studi Bioteknologi dengan IPK 3,96.





(CEU)