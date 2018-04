Sandi: TransJakarta Harus Diprioritaskan

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta publik mengutamakan bus TransJakarta. Dia tak ingin kecelakaan bus TransJakarta terulang.



"Pengguna jalan memberikan prioritas kepada TransJakarta," kata Sandi di Gedung Ombudsman, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 9 April 2018.

Dia mencontohkan warga tak bisa sembarangan menyalip bus TransJakarta. Badan bus yang besar akan menyulitkan sopir untuk bermanuver menghindari tabrakan.



"Tentu, reaksi dari pengemudinya dan kondisi dari busnya sendiri itu bisa menimbulkan ancaman keselamatan bagi pengguna jalan dan penumpang Transjakarta," ujar Sandi.



Sandi mengatakan telah mendapatkan laporannya soal bus yang terguling tadi pagi. Dia belasungkawa atas kejadian yang menyebabkan 10 orang terluka.



"Kejadian ini karena ada mobil yang melintas dan akhirnya sopirnya kaget sehingga melakukan rem mendadak dan busnya akhirnya terguling," jelas Sandi.



Baca: Bus TransJakarta Terguling, 10 Penumpang Terluka



Suami Nur Asia pun masih menunggu laporan resmi untuk mengevaluasi peristiwa ini. "Tapi, kita selalu utamakan safety is first di dalam pelayanan publik khususnya di bidang transportasi bahwa utamakan keselamatan," ucap dia.



Sebelumnya, Bus Transjakarta terguling di Halte Cawang UKI, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, arah Cawang di pepan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Senin, pukul 04.30 WIB. Bus Transjakarta berpelat B 7053 IS itu dikemudikan oleh 34.



Peristiwa itu menyebabkan 10 orang luka-luka. Penumpang yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit UKI.





(OGI)