10 Guru Indonesia Dikirim Ke Amerika

Jakarta: Perusahaan Teknologi dan Software-Industrial Honeywell Indonesia mengirim kembali 10 guru Indonesia terbaik dalam program tahunan yang bernama ‘Honeywell Educators at Space Academy (HESA). Program berlangsung di U.S Space & Rocket Center (USSRC) Huntsville, Alabama, Amerika Serikat.



Presiden Honeywell Indonesia Roy Kosasih mengatakan bahwa program ini diperuntukan bagi para guru sains dan matematika di sekolah dasar, dan menengah. Sepulangnya dari AS, para pendidik ini diharapkan semakin inovatif dan efektif dalam mengajar di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika.



“Para guru mendedikasikan hidupnya untuk mendidik dan menyiapkan murid-muridnya untuk kelak memimpin dunia,” kata Roy di JW Marriot Hotel, Jakarta, Jumat 29 Juni 2018.



Tujuan pembelajaran ini kata Roy, memberikan cara pengajaran sains dan matematika yang menarik minat siswa. Anggapan sains dan matematika yang penuh angka kurang diminati.



“Kini belajar Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM) tidak hanya membaca buku dan mengingat angka dan formula. Justru kini belajar STEM harus dengan mencoba dan mengeksplorasi,” ucap Roy.



Program ini telah berlangsung selama 5 hari berturut-turut, sejak 21-25 Juni 2018. Para guru mengikuti pembelajaran intensif selama 45 jam di kelas, laboratorium serta beragam pelatihan dengan fokus yang mengeksplorasi luar angkasa.



Selain itu, para guru juga belajar melalui simulasi pelatihan yang digunakan oleh para astronot Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA) dan mengasah jiwa kepemimpinan dan kerjasama mereka. Pun membangun komunikasi dan jaringan dengan para guru-guru lain yang tersebar di 35 negara dan 45 negara bagian Amerika Serikat.



“Honeywell sangat bangga bisa berinvestasi dengan para guru, membantu mereka meningkatkan teknik mengajar serta kurikulum mereka hingga pada akhirnya murid-murid mereka dapat meraih masa depan terbaik mereka,” tutur Roy.

