Kenangan Masa Kecil Anies Terhadap Sosok AM Fatwa

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melawat ke kediaman mendiang AM Fatwa di Pejaten, Jakarta Selatan. Anies menilai sosok AM Fatwa merupakan putera terbaik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia.



Anies tiba di kediaman almarhum sekitar pukul 14.00 WIB. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu turut berkesempatan mensalatkan jenazah almarhum sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Anies menuturkan, sebelum kepergian Fatwa, dirinya sempat menjenguk almarhum ke Rumah Sakit MMC Jakarta. Saat itu, kondisi kesehatan Fatwa sangat menurun dan dipindahkan ke ruang ICU.



"Tekanan darah beliau turun drastis dan kemudian kita antar sama-sama ke ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Allah menakdirkan bahwa di situlah babak akhir almarhum," kata Anies di kediaman almarhum, Jalan Condet Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis 14 Desember 2017.



Anies lalu mengenang masa kecilnya yang sudah familiar dengan sosok almarhum. AM Fatwa merupakan anggota Pelajar Islam Indonesia. Saat berkunjung ke Yogyakarta kerap menginap di kediaman orang tua Anies. Sosok AM Fatwa bahkan sudah dianggap seperti anggota keluarga.



"Kami bukan hanya ada hubungan karena beliau anggota DPD dari Jakarta. Kami dua keluarga yang disambungkan lintas generasi," tutur Anies.



Satu hal yang tidak dilupakannya, AM Fatwa punya panggilan khas untuk Anies. Setiap kali bertemu almarhum selalu menyapa dengan panggilan Bung Anies. Namun, saat Anies mulai masuk ke ranah pemerintahan dengan menjadi menteri panggilan itu berubah.



"Pertama kalinya sejak saya di kementerian Pak Fatwa manggil saya Pak Anies. Saya bilang Pak Fatwa jangan panggil Pak. Panggil Anies saja," ucapnya.



Anies berpesan satu pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan hidup sosok almarhum AM Fatwa yaitu kecintaanya yang teramat besar terhadap bangsa dan Tanah Air. Meskipun, ia pernah dipenjara oleh pemerintah negerinya sendiri.



"Lebih dari 18 tahun (dipenjara) tetapi beliau tidak pernah berhenti mencintai negeri ini," ucapnya.



Selain itu, sosok AM Fatwa dikenal sebagai anggota dewan yang sangat produktif. Almarhum tak berhenti menghasilkan karya-karya tulisan sepanjang karirnya.



"Kita semua merasakan kehilangan dan duka tetapi kita juga bangga bahwa orang tua kita, panutan kita, Insya Allah terakhir menunaikan amanatnya di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan insyaallah menjadi khusnul khatimah," tutupnya.







