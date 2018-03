Gramedia Gagas Forum Pertemukan Penulis dan Pembaca

Jakarta: Gramedia mengagas forum yang akan mempertemukan penulis, pembaca, editor, dan penerbit. Ajang yang akan dilangsungkan selama dua hari ini dijadikan sebagai sarana untuk bertukar pikiran, semacam kopi darat antara penulis dan pembaca.



Forum ini akan berlangsung 7-8 April 2018 di gedung baru Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.



"Untuk pertama kalinya kami akan membuat Gramedia Writers and Readers Forum. Jika Ubud Writers & Readers Festival bisa terus sukses, kami setidaknya bisa belajar dari sana," kata General Manager Corporate Secretary PT Gramedia Asri Media, Yosef Adityo, saat berkunjung ke kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 21 Maret 2018.



Keyakinan acara bakal sukses, kata Yosef, terlihat dari antusiasme penulis yang langsung tertarik hadir. Dari 25 penulis yang diundang, semuanya menyatakan hadir. Pembaca yang tertarik hadir pun sudah memenuhi target, yakni 2.700 orang.



Baca: Pemprov DKI Kelola Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin



Sejumlah penulis yang akan hadir antara lain penyair dan dosen Sapardi Djoko Damono, penulis novel Cantik Itu Luka Eka Kurniawan, penyair Joko Pinurbo, penulis novel Tere Liye, penulis buku perjalanan Agustinus Wibowo, penulis novel 5 CM Donny Dhirgantoro, dan penulis novel Dear Nathan Erisca Febriani.



Sejumlah acara di forum ini antara lain panel diskusi dan klinik editor. Sejumlah hal akan dibedah, seperti cara membuat novel, puisi, hingga adaptasi novel ke film. Salah satu diskusi yang ditunggu adalah penjelasan mengenai pajak penjualan buku yang sempat dipersoalkan.



“Diskusi tentang pajak buku ini diisi oleh pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dan ternyata banyak yang antusias dengan topik ini," kata Yosef.

Baca: Presiden Meresmikan Gedung Layanan Perpusnas



Pemilihan gedung baru Perpusnas sebagai lokasi forum pun menjadi ajang promosi tersendiri. Yosef berharap forum ini juga bisa meningkatkan tingkat kunjungan ke Perpusnas yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.



"Sayang kalau tempat dengan fasilitas modern seperti itu tak dimanfaatkan untuk kegiatan literasi," ujarnya.



Penyelanggaraan Gramedia Writers and Readers Forum ini rencananya dilakukan saban tahun. "Agar ada forum tingkat nasional yang rutin mempertemukan penulis dan pembaca. Ini sebagai komitmen kami untuk terus meningkatkan budaya baca orang Indonesia," kata dia.









(UWA)