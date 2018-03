Anies Ingatkan Persija tak Rusak SUGBK

Jakarta: Klub sepak bola asal Jakarta Persija diperbolehkan menggunakan Stadion Utama Glora Bung Karno (SUGBK). Namun, ada catatan khusus yang harus diingat seluruh pendukung Persija, Jakmania.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, izin penggunaan SUGBK merupakan kepercayaan yang diberikan kepada Persija dan Jakmania. Ia meminta kedua pihak menjaga kepercayaan itu.

"Dengan Persija bisa gunakan GBK ini adalah kepercayaan bagi Jakmania. Karena itu, suporter Persija harus menjaga kepercayaan ini," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 20 Maret 2018.



Anies mengingatkan Jakmania untuk menjaga fasilitas SUGBK. Tidak boleh dirusak dan dikotori.



"Harus tertib. Gunakan tempat ini seakan milik pribadi yang harus dijaga. Karena ini fasilitas yang akan digunakan untuk Asian Games," ujarnya.



Sementara itu, Dirut GBK Winarto menegaskan bahwa GBK akan terbuka untuk klub mana pun. Sebab, mereka memberlakukan prinsip first come, first serve.



"Siapa yang cepet datang dan memesan, dia yang bisa bermain," kata Winarto.



