Pengawalan Penyidik KPK Tergantung Kebutuhan

Metrotvnews.com, Jakarta: Keseharian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa pengawalan polisi. Pengawalan penyidik disesuaikan dengan kebutuhan.



Selama ini, pengawalan oleh polisi hanya saat penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa, seperti penggeledahan. "Kalau lain-lain tergantung kebutuhan, perlu penambahan atau tidak," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 11 April 2017.

Boy mengatakan, keputusan menambah pengawalan berdasarkan penilaian KPK. Kalau butuh pengawalan, KPK akan berkoordinasi dengan Polri. "Ini sepenuhnya berdasarkan penilaian KPK," ujar Boy.Pagi tadi, orang tak dikenal menyiramkan air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan saat ia pulang dari salat Subuh di masjid tak jauh dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel menderita luka di mata.Boy mengatakan, jajaran Polda Metro Jaya sudah menyelidiki kasus yang menimpa Novel dengan mengumpulkan bahan keterangan. Bahan kimia yang digunakan untuk menyerang Novel diperiksa di laboratorium.Polisi belum bisa memeriksa Novel mengingat kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Apakah masalah ini ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani Novel, Boy mengatakan, motif akan terungkap bila pelaku sudah ditangkap.(TRK)