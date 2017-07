Buku Favorit Pesepakbola Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Siapa bilang pemain sepak bola tidak suka membaca buku? Selain rutin mengikuti sesi latihan dan menghadapi padatnya jadwal pertandingan, beberapa pemain bola top dunia menyisihkan waktunya untuk membaca buku.



Salah satunya adalah bek jangkung Arsenal, Per Mertesacker. Dilansir Dailymail, Mertesacker menceritakan bahwa membaca buku memberikan suatu pengaruh bagi dirinya, seperti ketika ia membaca buku biografi mantan kiper Jerman Robert Enke yang berjudul A Life Too Short.

Enke sempat menghebohkan publik karena bunuh diri pada 2009. Sebagai teman baiknya, Mertesacker mengaku prihatin dan menyayangkan sikap Enke dengan cara yang dipilih untuk mengakhiri hidupnya. "Tapi kehidupannya baik dan dia memiliki banyak momen bahagia dalam hidupnya," ujar pemain asal Jerman itu.Dia juga yakin publik akan menilai Enke sebagai pemain hebat jika sudah membaca buku biografinya. "Jika Anda membacanya, Anda akan melihat bahwa dia adalah pemain hebat dan orang hebat juga. Dia adalah salah satu rekan tim yang paling saya sukai dalam karier saya sejauh ini," tuturnya.Beda halnya dengan pemain Sheffield Wednesday, David Jones. Mantan pemain Burnley dan Wigan Athletic ini sangat tertarik dengan buku bacaan tentang tentara Romawi."The Complete Roman Army adalah salah satu buku favorit saya dalam beberapa tahun terakhir," beber Jones.Ia mengaku sangat menyukai membaca buku sejarah terutama tentang tentara Romawi. Baginya, orang Romawi adalah salah satu tentara terorganisir pada zamannya sehingga ia sangat tertarik untuk mempelajarinya."Saya sangat suka membaca buku sejarah, terutama tentang tentara Romawi. Sudah banyak film dan banyak dokumenter tentang orang Romawi. Ada banyak reruntuhan yang masih ada sampai sekarang yang benar-benar menarik untuk dipelajari," ucapnya.Mantan bintang Tottenham Hotspur yang kini bermain di Seattle Wonders, Clint Dempsey, juga memiliki kegemaran membaca buku. Buku favoritnya adalah The Hobbit.Bintang Stoke City, Joe Allen, menggambarkan plot fantastis daridan pemain West Bromwich Albion, Jonny Evans, juga sangat menikmati membaca novel kriminal."Jika saya bukan pesepakbola, itu adalah sesuatu yang ingin saya masuki," kata mantan pemain Manchester United itu berbicara tentang buku bacaannya, Jack and Jill oleh James Patterson.Kebiasaan pemain bola yang gemar membaca buku sudah sepatutnya dicontoh oleh anak-anak di Indonesia yang mayoritas gemar menonton sepak bola. Sayangnya, masih banyak anak-anak, terutama yang tinggal di daerah pelosok, kesulitan memeroleh buku.Salah satu penyebab mereka tidak bisa memeroleh buku bacaan ialah karena belum meratanya distribusi buku ke seluruh wilayah Indonesia. Akses yang sulit ditembus membuat biaya pengiriman membengkak, sehingga harga buku menjadi mahal.Tentunya kita harus berbuat sesuatu untuk membantu anak-anak tersebut bisa memperoleh buku. Melalui gerakan #BukuUntukIndonesia, Anda dapat terlibat dalam penyediaan akses buku untuk anak-anak Indonesia.Awali langkah kebaikan Anda dengan mengunjungi tautan www.BukuUntukIndonesia.com. Klik tombol "berbagi" di website Buku Untuk Indonesia. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halamanuntuk memilih paket berbagi yang diinginkan.Dengan berbagi minimal Rp100 ribu saja Anda sudah berpartisipasi untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nantinya, dana yang terkumpul melalui gerakanakan dikonversi menjadi buku dan disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.(ROS)