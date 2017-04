Ikuti Gerindra, Fadli Zon Walk Out dari Rapat Paripurna

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Gerindra memutuskan walk out (angkat kaki) dari Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-IV tahun Sidang 2016-2017, Jumat (28/4/2017). Langkah ini ditempuh karena Gerindra menilai, aspirasi merasa tidak didengarkan terkait usulan hak angket KPK.



Gerindra memilih keluar dari ruangan sebelum agenda pembacaan pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR dibacakan.

Hanya berselang sekitar lima menit dari aksi walk out anggota Fraksi Gerindra, Fadli Zon yang merupakan Pimpinan DPR dari fraksi Gerindra ikut meninggalkan Rapat Paripurna.Fadli ditemui wartawan di luar ruang rapat menjelaskan, akan segera berkoordinasi dengan fraksi atas aksi walk out tersebut. "Kita akan koordinasi dahulu dengan fraksi. Saya koordinasikan dahulu ke fraksi," ucapnya.Menurut Fadli, setiap keputusan yang ada di DPR wajar jika terjadi pro dan kontra. "Sudah kita dengarkan sikap dari fraksi yang ada, termasuk dari Gerindra. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang biasa. Dalam proses peggunaan hak semacam ini, biasa ada yang pro dan kontra. Saya dalam hal ini mau koordinasi. Saya sudah bilang kepada pimpinan DPR, kita mau koordinasi dahulu," kata Fadli.Aksi walk out Fraksi Gerindra dilatarbelakangi pembacaan usulan hak angket yang diajukan oleh Komisi Hukum DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan ke-IV Tahun Sidang 2016-2017, Jumat, 28 April 2017.Fahri Hamzah selaku Pimpinan Sidang Paripurna, meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir sebelum mendengarkan penjelasan dari pengusul Hak Angket KPK, yang dibacakan oleh Taufiqulhadi dari Fraksi NasDem.Usai mendengar penjelasan pengusul, Fahri langsung meminta pandangan beberapa fraksi. Suasana seketika menjadi gaduh karena Fahri tak mengindahkan interupsi dari Fraksi Gerindra, dan langsung mengetuk palu pengesahan Usulan Hak Angket KPK.Hal ini membuat Gerindra memilih meninggalkan ruang sidang karena menilai Pimpinan DPR bertindak gegabah atas keputusan tersebut.(ROS)