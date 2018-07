Arus Kas Diduga Pemicu Rumah Sakit Mitra BPJS Berbelit

Jakarta: Anggota Ombudsman Dadan Suparjo mengakui pelayanan kesehatan menggunakan sarana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kerap menimbulkan gesekan antara pasien dan rumah sakit.



Salah satu masalah yang kerap dihadapi pasien dan rumah sakit adalah pemanfaatan sistem rujukan yang terkadang tidak tepat.

"Kesalahpahaman ini mestinya bisa dihindari, apalagi BPJS itu layanannya rujuk berjenjang. Artinya dimulai dari puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D atau C," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 26 Juli 2018.



Dadan mengatakan salah satu contoh kasus kesalahpahaman akibat sistem rujukan terjadi di RS Kebon Jati, Bandung, Jawa Barat. Kasus itu sempat menyita perhatian lantaran viral di media sosial.



Berdasarkan keterangan rumah sakit dan penelusuran Ombudsman, diketahui pasien tidak mencari tahu lebih dulu fasilitas dan pelayanan yang bisa didapatkan ketika telah dirujuk.



"Kasus di RS Kebon Jati ini rujukannya dari rumah sakit tipe C ke tipe C yang sebetulnya tidak ada rujukan itu. Kalau pun harus dirujuk, ada komunikasi antara tenaga medis rumah sakit asal ke tempat yang dituju," katanya.



Selain karena rujukan, kapasitas rumah sakit terutama rasio kamar yang bisa dihuni oleh pasien BPJS juga kerap jadi penghalang pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan.



Idealnya, kamar di setiap rumah sakit tidak boleh digunakan seluruhnya dan harus selalu disisakan sebanyak 20 persen. Kamar cadangan itu disisakan dengan maksud agar perawatan fasilitas tetap berjalan saat ada pergantian pasien.



"Idealnya memang ada space kosong. Tapi karena kasus kejahatan itu banyak yang darurat, kalau mengikuti yang ideal akan selalu penuh makanya yg 20 persen itu sulit diterapkan apalagi dalam kasus yang darurat," ungkap dia.



Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS kerap berbelit adalah adanya sistem arus kas yang tidak bisa langsung didapatkan rumah sakit setelah menangani pasien BPJS.



Penentuan waktu 14 hari klaim setelah rumah sakit mengajukan rincian fasilitas dan pelayanan yang digunakan pasien membuat dana operasional rumah sakit secara tunai sering tersendat.



Meski begitu, Dadan menilai lamanya waktu klaim bisa disiasati jika pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS dilakukan rutin. Proses klaim yang memerlukan proses verifikasi memang membuat rumah sakit lebih lama mendapatkan dana klaim.



"Tapi sebetulnya 14 hari itu bisa teretralisasi oleh rutinitas. Kalau sudah rutin seharusnya arus kas berjalan setiap hari. Kalau di rumah sakit ada sesuatu yang tidak tertanggung oleh BPJS, bisa ditanggung pemerintah daerahnya. (Pelayanan) berlapis lah," jelas dia.









(MEL)