Jokowi Mengisi Jumat Sore dengan Bermain bersama Anak-anak

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengumpulkan anak-anak dari berbagai sekolah di halaman belakang Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore, 20 Juli 2018. Jokowi bermain, berdendang, dan berimajinasi bersama anak-anak.



Anak-anak sangat antusias menyambut kehadiran Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi di tengah-tengah mereka. Jokowi sempat menyalami anak-anak yang hadir dan tamu undangan antara lain Giring 'Nidji' Ganesha, Kak Seto, serta Riri Riza.

Acara dimulai dengan didendangkannya lagu anak-anak, antara lain lagu Selamat Pagi ciptaan RAN, dan This is My Holiday ciptaan Stephen Irianto Wally.



Anak-anak yang hadir sangat menikmati dendangan lagu tersebut. Selepas itu, Jokowi meminta beberapa anak-anak untuk maju ke depan.



"Coba sekarang saya mau ada anak yang tunjuk jari, yang hapal dua saja, dua lagu anak judulnya, yang bisa jawab dan benar nanti saya beri hadiah apa ya? Hadiahnya ada boneka Asian Games, sama kalau sepeda boleh," kata Jokowi.



Sejumlah anak yang hadir langsung antuasias tunjuk tangan dan diminta maju oleh Jokowi. Salah satunya, Punta, dari Sekolah Dasar Muslimun. Ia berhasil menjawab dua judul lagu dengan benar, yakni Balonku dan Ular Naga.



Jokowi lalu menyanyakan hadiah yang diinginkan Punta. "Pilih boneka atau sepeda?" tanya Jokowi.



"Sepeda," jawab Punta.



"Sana sepedanya diambil. Ini sepedanya ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi," kata Jokowi disambut tepuk tangan dari anak-anak dan tamu undangan yang hadir.



Puas bermain di halaman Istana Kepresidenan, Jokowi mengajak anak-anak nonton bersama film Kulari ke Pantai di Istana Negara.





Presiden Joko Widodo bermain bersama anak-anak - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.







(REN)