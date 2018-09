Puspiptek Innovation Festival 2018 Kembali Digelar

Tangerang Selatan: Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) kembali mengadakan Puspiptek Innovation Festival (PIF) 2018. Acara tersebut akan dilangsungkan di Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan pada 27-30 September 2018.



PIF tahun ini mengusung tema Innovation For All dan akan menampilkan berbagai kegiatan, seperti seminar, talkshow, dan workshop dengan berbagai topik, writingthon, kids science project, science ambassador, teasure hunt, pameran innovasi, planetarium mini serta berbagai macam kompetisi. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Kepala Puspiptek Sri Setiawati mengatakan PIF 2018 dapat menjadi wadah berinovasi dan kesempatan bagi para peneliti serta inovator untuk menunjukkan hasil penelitian kepada masyarakat.



“Siapapun dapat menciptakan inovasi sebagai suatu solusi atau aksi penyelesaian masalah. Inovasi secara tidak langsung telah memotivasi berbagai kalangan untuk melahirkan sebuah bottom-up project yang akan membantu pembangunan berkelanjutan,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 September 2018.



Kata Sri, PIF 2018 menjadi ajang penting yang potensial dalam menyosialisasikan sains dan teknologi kepada masyarakat luas. Melalui PIF, masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengenal sains lebih dalam dan semakin memahami bahwa teknologi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.





Foto: dok Puspiptek



PIF 2018 terselenggara atas kerja sama Puspiptek yang merupakan bagian dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta melibatkan sejumlah organisasi/institusi lain seperti United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), ASEAN-INDIA, Bitread, dan Good News From Indonesia (GNFI).



Pembukaan PIF 2018 rencananya akan dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir, Founder Honey Bee Network and Professor at the Indian Institute of Management Ahmedabad Anil K. Gupta, Chief of Technology and Innovation for the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UN ESCAP) Jonathan Wong, dan Director National Innovation Foundation-India Vivin Kumar.











(Des)