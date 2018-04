Persiapan Infrastruktur Asian Games Hampir Rampung

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mengebut penyelesaian infrastruktur untuk pagelaran Asian Games 2018 mendatang. PUPR menjamin persiapan infrastruktur sudah hampir rampung.



"Kalau Asian Games kami tugasnya membangun dan merehabilitasi venue. Progressnya sudah hampir rampung semua," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Rabu, 18 April 2018.

Basuki mengatakan ada 58 venue yang akan digunakan dalam perhelatan Asian Games. "14 venue sedang dalam proses rehabilitasi, tersebar di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat," tutur Basuki.



Meski begitu, Basuki mengatakan, terkait jalan dan lalu lintas selama Asian Games masih perlu perbaikan. Waktu tempuh dari kampung atlet menuju area utama penyelenggaraan Asian Games masih perlu dipersingkat.



"Kemarin ketika ditinjau Presiden, perjalanan dari Kemayoran (kampung atlet) ke GBK masih lebih dari 30 menit. Standar yang diminta OCA (Olympic Council of Asia) maksimal 30 menit," beber Basuki.



Untuk mengatasi masalah itu, ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.



"Kita akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pemda, dan Kakorlantas Polri terkait masalah lalu lintas. Ini (waktu tempuh) masih perlu di reduce," pungkas Basuki.



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menagih persiapan infrastruktur venue dan non venue gelaran Asian Games 2018. Jokowi ingin persiapan ini betul-betul matang di sisa waktu.



Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Asian Games di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat.



"Saya ingin mendengar pada rapat terbatas kali ini laporan terkait infrastruktur venue dan non venue," ujar Presiden Jokowi.



Presiden juga meminta laporan persiapan teknis pelaksanaan Asian Games 2018. Persiapan mulai dari pembukaan, pertandingan hingga penutupan ajang olahraga tingkat asia itu. "Dan, kesiapan atlet-atlet kita yang akan berlaga di Asian Games ke-18," ucap dia.



Asian Games akan digelar di dua tempat yakni Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus 2018. Ada sejumlah cabang olahraga akan dipertandingkan dalam gelaran ini.



Antara lain akuatik, atletik, anggar, angkat besi, basket, bola tangan, bulutangkis, bisbol/sofbol, balap sepeda, equestrian, golf, gulat, hoki, judo, karate, serta kano/kayak.









(REN)