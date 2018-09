Tangerang Selatan: Puspiptek Innovation Festival (PIF) 2018 resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, di Gedung Graha Widya Bhakti (GWB), Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Minggu, 30 September 2018.



Benyamin memberikan apresiasi kepada Kepala Puspiptek Sri Setiawati atas sukses penyelenggaraan PIF tahun ini. Dia berharap PIF dapat diadakan kembali tahun depan.

"Dengan harapan tahun depan dapat memperluas jangkauan dan cakupannya, meliputi seluruh aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)," ujar Benyamin dalam kata sambutannya.



Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi ASEAN dan India yang telah hadir selama penyelenggaraan PIF. "Mohon maaf bila ada segala kekurangan kami," kata Benyamin.



Pada kesempatan yang sama, Sri berharap kerja sama antara Indonesia dengan ASEAN dan India dapat lebih ditingkatkan, terutama di bidang inovasi grassroots. Kerja sama tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai agenda tahunan.



Penutupan PIF 2018 diisi dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba inovasi grassroots. Hadiah diberikan secara simbolis oleh Kepala Puspiptek dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.





(Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)



Berikut ini daftar para pemenang.



ASEAN India Grassroots Innovation Forum Kategori Pelajar



1. Zahwa Devvarah Widyatama (Indonesia)

Judul: Landside Sengon Detector

2. Dipankar Das (India)

Judul: Solar Thresher

3. Sisomphone Phatthana (Laos)

Judul: Aquarium Oxygen Pump Applie without Electrivity



ASEAN India Grassroots Innovation Forum Kategori General Public



1. Pauzal Bahri (Indonesia)

Judul: Artifical Leg from Cocos Fiber

2. Ishwar Singh (India)

Judul: Herbal Formulation for Agriculture

3. Rina Widya Wati (Indonesia)

Judul: Cooking Oil Saving Frying Tube with Wooging System



Daftar pemenang Robotic dan Kids Science Project.



Lomba Junior Robotic Tingkat SD

1. Dzaky Abrar Priyatmoko dari SD Bina Cenekia

2. Evan dari SDN Meneteng 03

3. Afkar Taqi Arrafif dari Sekolah Alam Kebun Tumbuh



Lomba Robotic Tingkat SMP

1. SMP IT Insan Harapan

2. SMP Lab. School Madinah

3. SMPN 8 Tangsel



Kids Science Project SD

1. SDN Puspiptek Tim Dongkrak Hidrolik

2. SDN Puspiptek Tim Tornado Vortage

3. SDN Puspiptek Tim Air Mancur Mini



Kids Science Project SMP

1. SMP 8 Styrofoam Cutter

2. SMP 3 Dispenser Portable

3. SMPIT Aulady Charger Sehat





