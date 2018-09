Awarding Day, Warnai Puncak Perayaan HUT ke-42 PT Dirgantara Indonesia

Bandung: Pada 2018, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) genap berusia 42 tahun. Merayakan pertambahan usia yang semakin matang, PT DI menggelar serangkaian acara.



Kegiatan tersebut berupa pasar sembako murah, Festival Dirgantara Indonesia, dan Sayembara Mewarnai (Colour Scheme) Pesawat N219.

Puncak perayaan ulang tahun PT DI diisi dengan Awarding Day yang berlangsung pada Rabu, 12 September 2018, bertempat di Hanggar Rotary Wing, Bandung, Jawa Barat. Awarding Day diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada insan-insan terbaik yang telah berkontribusi dalam mengembangkan industri kedirgantaraan Tanah Air.



Salah satunya, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie sebagai The Founding Father of PT Dirgantara Indonesia.



"Penghargaan ini sebagai ungkapan terima kasih kita kepada insan-insan yang sangat berpengaruh memberikan kontribusi pengembangan industri Dirgantara Indonesia," ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro.





BJ Habibie memberikan sambutan melalui rekaman video (Foto:MI/Rommy Pujianto)



Peran BJ Habibie dinilai penting karena melalui pemikirannya, PT DI kini mampu bersaing dengan perusahaan asing, bahkan telah mengekspor puluhan pesawat ke beberapa negara Asia dan Afrika.



Sayangnya, Habibie berhalangan hadir untuk menerima penghargaan secara langsung. Dia memberikan sambutan melalui rekaman video. "Jangan mau seperti aku, tapi harus lebih baik daripada aku," kata Habibie.



Selain itu, PT DI memberikan penghargaan kepada Nurtanio Pringgoadisuryo sebagai The Pioner of PT Dirgantara Indonesia. Santunan juga diserahkan kepada para pejuang veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DPD Jawa Barat.





Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategi dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Dirut PT Dirgantara Indonesia Elfien Guntoro, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna (Foto:MI/Rommy Pujianto)



Masih pada acara yang sama, PT DI mengumumkan tiga pemenang Sayembara Mewarnai (Colour Scheme) Pesawat N219 bertema Terbang Mengudara Warnai Langit Dunia.



Sayembara yang ditutup pada 28 Agustus 2018 itu dimenangkan oleh Vincensus Anggoro asal Jawa Barat yang menyabet juara pertama dan berhak atas hadiah Rp11 juta, juara kedua dimenangkan Pandu Cahyoning Negoro (Jawa Tengah) dengan hadiah Rp8 juta, serta juara ketiga Arif Nur Fauzan (Jawa Barat) mendapat Rp6 juta.





Vincensus Anggoro, juara pertama Sayembara Mewarnai (Colour Scheme) Pesawat N219 (Foto:Medcom.id/Roni Kurniawan)



Sang pemenang hadiah utama Vincensus Anggoro menghadirkan desain Origami Indonesia. Karyanya tergolong rumit karena pada bagian belakang pesawat terdapat peta Indonesia dengan balutan warna merah.





Sukses Ekspor Puluhan Pesawat



Sejak berdiri pada 1976, PT DI telah mengekspor 48 pesawat ke berbagai negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Uni Emirat Arab, Senegal, Brunei Darussalam, Pakistan, dan Korea Selatan.



PT DI juga melakukan ekspor komponen pesawat dan melayani perawatan pesawat dari berbagai negara. Salah satunya, Malaysia.





Maliq and The Essentials memeriahkan puncak perayaan HUT ke-42 PT Dirgantara Indonesia (Foto:MI/Rommy Pujianto)



Bahkan pada tahun ini, PT DI mengekspor lima unit pesawat. "Salah satu yang baru saja dilakukan adalah tiga unit pesawat ke Vietnam dan dua unit pesawat ke Filipina" kata Direktur Utama PT DI Elfien Goentoro.



Tiga unit pesawat jenis NC212i yang diekspor ke Vietnam bernilai USD18 juta. Nilai tersebut setara dengan impor seribu unit mobil yang dilakukan Indonesia.



"Dalam kancah internasional, PT DI telah diakui dunia. Kami akan terus menciptakan karya anak bangsa," kata Elfien.





(ROS)