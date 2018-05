May Day di Bekasi Berubah Jadi Fun Day

Bekasi: Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto mengatakan peringatan May Day 2018 perlu dijadikan hari yang menyenangkan (fun day). Dia mencontohkan pada peringatan Hari Buruh di Bekasi.



"Hari Buruh ini dari May Day menjadi fun day. Menyenangkan buat buruh dan buat yang hadir di sini," kata Purwadi saat menghadiri peringatan May Day di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 1 Mei 2018.

Purwadi mengapresiasi Polres Metro Kabupaten Bekasi karena telah menggelar kegiatan yang diperuntukkan bagi buruh. Dia berharap acara tersebut berlanjut di tahun berikutnya dengan kegiatan lebih variatif.



"Acara ini disambut antusias, kami dari kepolisian Polda Metro Jaya terus mengawal kegiatan buruh ini, dengan hal-hal positif bagi seluruh pihak," ujar Purwadi.



Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supria Atmaja yang turut hadir juga mengapresiasi May Day 2018. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk menggelar acara yang sama ke depan dan menjamin kegiatan berlangsung damai.



"Semenjak pagi buruh sudah berdatangan, mengadakan acara bakti sosial, pemeriksa kesehatan, membuat SIM, mereka antusiasme sekali. Kami jamin berjalan damai," ucap Eka.



Baca: Sandi: May Day Harus Penuh Cinta Kasih



May Day di Stadion Wibawa Mukti turut dihadiri oleh Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi, Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Kumara, serta Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Aksi itu diikuti serikat buruh dan ratusan pekerja wilayah kabupaten Bekasi.



Kegiatan tersebut diisi dengan pembuatan, perpanjangan SIM, servis, dan ganti oli motor gratis. Peserta juga dihibur dengan pentas musik, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, hingga doorprize berhadiah motor.









(OGI)