Amalin.id "Kotak Amal" yang Mudah Dibawa

Malang: Empat mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi untuk tujuan sosial. Yakni dengan membuat sebuah platform untuk beramal online

dengan nama Amalin.id.



Keempat mahasiswa tersebut adalah, M Afan Setyadi, Dara Adhelia Rusanty dan Dwi Aji Sentosa dari Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) serta Annisa Jasmine Sjachputri dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA). Afan Setyadi mengatakan, Amalin.id merupakan situs crowdfunding atau urun dana khusus untuk kegiatan amal secara online.

Dengan situs ini masyarakat dapat melakukan pendanaan atau donasi untuk tujuan sosial maupun personal. "Meskipun situs serupa sudah ada di Indonesia tapi Amalin.id memiliki beberapa kelebihan dibandingkan situs crowdfunding pada umumnya," kata Afan di Malang, Senin, 29 Oktober 2018.



Kelebihan pertama pada Amalin.id, kata Afan, terdapat pada program volunteer. Program ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi sukarelawan pada suatu proyek. Kelebihan kedua pada situs Amalin.id, terdapat pula fitur donasi noncash. Khususnya untuk donor darah.



Kelebihan ketiga pada Amalin.id ini juga terdapat informasi real time akumulasi dana yang terkumpul. Informasi akan dikirimkan dalam bentuk notifikasi via surat elektronik dan pesan pendek ke campaigner dan donors.



"Terakhir, Amalin.id juga memiliki fitur bantuan langsung dalam bentuk konsultasi untuk meningkatkan perolehan funding," ungkapnya.



Situs Amalin.id ini sendiri telah membawa Afan dan kawan-kawan meraih penghargaan berupa medali perak dalam ajang internasional 2nd Asia International Conference of Art and Design (AICAD) 2018 di Langkawi, Malaysia beberapa waktu lalu.



AICAD 2018 merupakan ajang internasional yang mempertemukan pelajar dan para profesional, untuk saling menunjukkan inovasi kreativitasnya dalam produk seni dan desain.



Kegiatan ini diselenggarakan oleh Creative Design Center (CDC) bersama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, dan didukung oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Bandung dan Universiti Pembangunan Jaya, Jakarta. Peserta yang ikut serta dalam ajang ini berasal dari berbagai negara di wilayah Asia.





(CEU)