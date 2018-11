Pelaku Pemerkosaan UGM Harus Dihukum Akademik dan Pidana

Jakarta: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan kasus pemerkosaan mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta agar diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Jika pelaku terbukti benar melakukan perbuatan tak senonoh itu, ia tak hanya dijatuhi sanksi akademik, tapi juga harus dihukum pidana.



Menurut Nasir, kasus tersebut harus dibawa ke ranah hukum untuk dibuktikan kebenarannya. Karena, kasus tersebut tidak bisa hanya ditangani oleh pihak kampus.

"Apabila ada pelanggaran apapun, itu harus melalui seluruh prosedur hukum yang ada. Kalau akademik, ya akademik. Kalau pidana, selesaikan lewat polisi, pengadilan," kata Nasir Gedung Kemenristekdikti, Jalan Pintu Senayan Satu, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 November 2018.



Ia menekankan agar rektor UGM itu segera menyelesaikan kasus ini. Ia menginginkan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.



"Saya sudah perintahkan kepada rektor. Segera selesaikan urusan ini. Dan kalau ada pelanggaran, silakan diselesaikan," ujar Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip), Semarang ini.



Ia mencontohkan, dalam kasus pemalakan yang terjadi antar sesama mahasiswa di Undip, saat ia masih menjabat sebagai pembantu rektor Undip. Menurut dia, saat itu, pihak kampus memberikan dua sanksi kepada si pelaku karena juga berbuat kekerasan kepada korban pemalakan tersebut.



"Akibatnya pidana itu. Akademik memberikan sanksi skors satu tahun. Sedangkan urusan pidana saya serahkan kepada polisi," terang Nasir.



Sebelumnya seorang mahasiswi berinisial AN diperkosa teman sekampusnya, HS pada 2017. Saat itu korban dan pelaku sedang mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku. Kasus itu terungkap dalam laporan Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM.



Kasus pemerkosaan HS terhadap AN mendapat perhatian civitas akademika UGM. Puluhan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM menggelar aksi dukungan kepada AN, pada Kamis, 8 November 2018.





(DMR)