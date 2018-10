Paduan Suara UB Sabet Emas di Korea Selatan

Malang: Universitas Brawijaya (UB) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Kali ini prestasi datang dari Kelompok Paduan Suara “FLOICE” Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UB, yang berhasil membawa pulang emas dari kompetisi paduan suara di Busan, Korea Selatan.



FLOICE berhasil meraih juara lomba paduan suara internasional di Busan Choral Festival and Competition 2018. Kejuaraan ini berlangsung di Busan, Korea Selatan, selama empat hari sejak 17 hingga 20 Oktober 2018.

”Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan sekaligus membahagiakan bagi kita semua. Sebab kami berhasil mempertahankan prestasi untuk selalu menjadi yang terbaik di negeri orang," kata Ketua FLOICE FTP, Fika Dwi Safitri, Senin, 22 Oktober 2018.



Beranggotakan 35 orang, FLOICE menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang mampu masuk ke babak grand prix dalam ajang tersebut. Di babak itu, Indonesia bersaing dengan perwakilan dari Hongkong, Polandia dan Latvia.



"Sebenarnya selain FLOICE, terdapat enam tim paduan suara Indonesia lainnya pada kompetisi tersebut, namun Alhamdulillah hanya kami yang berhasil pulang dengan emas di tangan," ungkap Fika.



Pada babak grand prix, FLOICE berhasil memukau dewan juri dan seluruh undangan yang hadir dengan membawakan lagu-lagu aransemen Dinar Primasti.



Menggandeng konduktor Agustinus Wahyu Permadi, total tiga lagu yang dibawakan FLOICE yaitu Love on Top, Never Enough dan Spain.



Baca: Dosen Untag Raih Penghargaan Dari Kopertis



Pada kategori Pop and Gospel, FLOICE berhasil meraih emas. Sebagai pemenang, FLOICE berhak membawa pulang sertifikat, tropi, dan uang pembinaan senilai USD5000.



"Ini adalah kedua kalinya Floice mengikuti lomba Internasional dan Alhamdulillah juga membawa emas seperti yang pertama. Perjuangan kami untuk menggalang dana serta latihan keras di sela jadwal kuliah, dan praktikum yang padat sejak Februari lalu ini tidak sia-sia," beber Fika.



Busan Choral Festival and Competition 2018 sendiri merupakan lomba paduan suara tingkat dunia, yang diikuti oleh 50 tim dari 12 negara sedunia. Antara lain United Kingdom, Indonesia, Latvia, Polandia, Rusia, Swiss, China, Jepang, Korea, Filipina dan Hongkong.



Terdapat beberapa kategori yang dilombakan yaitu kategori Youth, Classical Mixed, Ethnic, Classical Equal dan ketegori Pop and Gospel yang dimenangkan FLOICE dari FTP UB.



"Pencapaian ini tentunya tidak akan terjadi tanpa dukungan semua pihak, jadi kami ingin berterima kasih bagi semuanya. Semoga pencapaian FLOICE ini dapat terus menginspirasi bagi semua,” pungkasnya.





(CEU)