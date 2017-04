KPK Sambut Baik Rencana TNI Kawal Penyidik

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik niatan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang bakal mengerahkan personel TNI untuk mengawal penyidik KPK.



"Saya kira itu hal positif. Bagi KPK ini akan direspons secara positif ke depan, koordinasi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 12 April 2017.

Mewakili KPK, Febri mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI dan seluruh jajarannya atas inisiatif itu. Hal ini, kata dia, membuktikan jika TNI juga mendukung langkah KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Menurutnya, Panglima Gatot telah memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, baik di internal TNI maupun kerja sama dua lembaga dalam menangani kasus korupsi. Terlebih, baik KPK dan TNI juga telah memiliki kesepakatan atau MoU dalam hal pemberian dukungan tersebut."Kita tentu sangat terbuka dengan koordinasi dari pihak lain," tegasnya.Sebelumnya, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menyebut bakal menyediakan sejumlah personel TNI untuk mengawal penyidik KPK. Pengawalan dilakukan secara senyap.Gatot tidak menyebutkan jumlah prajurit yang disiapkan. Namun, ia memastikan bakal memberikan prajurit yang terbaik.Wacana pengawalan ini menyusul insiden penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengutuk tindakan teror terhadap Novel Baswedan, pada Selasa 11 April 2017.Novel Baswedan terkena siraman air keras usai menunaikan salat Subuh di masjid di dekat kediamannya di Kepala Gading, Jakarta Utara. Novel langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kepala Gading.Diduga pelaku penyiraman berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm.Hari ini Novel dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dari Rumah Sakit Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat, menuju Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 09.00 WIB. Perban masih menempel di wajah Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el itu.(MBM)