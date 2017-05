Pesan Jusuf Kalla kepada Sandiaga Uno

Selamat ulang tahun yang ke-75 untuk Wakil Presiden kita, Pak Jusuf Kalla. Semoga panjang umur dan selalu diberi kesehatan agar terus bisa mengabdi pada Bangsa. Amin.

