Kalla Beli Buku Tentang SBY di Singapura

Metrotvnews.com, Brussel: Wakil Presiden Jusuf Kalla dan buku merupakan dua hal yang tak pernah dipisahkan. Kalla selalu menyempatkan diri membeli beberapa buku saat berada di bandara, baik dalam rangka kunjungan kerja atau liburan.



Hal ini kembali dilakukan saat berada di Bandara Changi, Singapura. Kalla yang sedang menunggu transit penerbangan menuju Amsterdam, Belanda, tak ingin rugi. Ia pun bergerak ke sebuah gerai buku di Bandara Changi.



Ada lima buku yang dibeli Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini. Namun, ada satu buku yang menyorot perhatian.



"Buku The Loner, President Yudhoyono’s Decade of trial and indecision karangan John McBeth, menjadi satu di antara empat yang menjadi pilihan Wapres," kata Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah melalui keterangan tertulis, Minggu 9 Okober 2017.



Husain tak merinci empat buku lain yang menjadi pilihan Kalla. Namun, Kalla memang terbiasa menyempatkan diri membeli buku saat melakukan perjalanan. Kalla, tambah Husain, lebih senang melewati bandara publik agar bisa mampir di toko buku.



Kalla menempuh 13 jam penerbangan menuju Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda, dari Singapura. Ia disambut Duta Besar RI untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja. Tiba di Amsterdam, Kalla dan rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Brussel, Belgia.



Di Brussel, Kalla yang didampingi sang istri Mufidah Kalla, disambut Wakil Kepala Protokol Kementerian Luar Negeri Belgia France Chainaye. Di Brussel, Kalla menemui 200 warga negara Indonesia yang tinggal di Belgia dan Luksemburg di Kedutaan Besar Indonesia.









