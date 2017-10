Keterlibatan Militer akan Diatur lewat Perpres

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Pansus Revisi UU Pemberantasan Terorisme, Nasir Djamil, mengatakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus diatur dalam peraturan presiden (Perpres). Ini dilakukan agar pelibatan militer dilakukan secara spesifik.



"Menurut keterangan Menko Polhukam, keterlibatan TNI akan diatur lebih lanjut dengan perpres, yakni perihal prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, legitimasi waktu, maupun kendali komando diatur dalam perpres," kata Nasir.

Ia mengatakan itu dalam diskusi Nasib RUU Terorisme di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, kemarin. Dia berharap perpres itu menjadi embrio pembentukan peraturan perbantuan TNI yang merupakan amanat UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.



"Di beberapa negara, pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme memang dimungkinkan, di Indonesia belum ada. Di beberapa negara mereka itu sudah punya level, sehingga kemudian sudah ada mekanisme kerja mereka," ujarnya.



Dalam UU No 34 Tahun 2004, sambung Nasir, disebutkan, untuk menjalankan tugas pokoknya yaitu kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi milter selain perang.



Baca: RUU Terorisme Fokus Perlindungan Korban



Ia menambahkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang tidak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika pascaperang dingin yaitu proyeksi ancaman militer nontradisi-onal. "Namun, (pelibatan itu) harus didasarkan kebijakan dan keputusan politik," tegasnya.



Pansus Revisi UU Pemberantasan Terorisme, lanjut dia, telah bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto untuk mencari win-win solution terhadap keterlibatan militer dan Polri. Menurut politikus PKS itu, sudah ada kesepakatan yang tercapai.



"Keterlibatan TNI, dalam penanggulangan terorisme sudah tidak dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) lagi. Tapi, bersifat mutlak, baik dari segi pelaksanaan, kebijakan, dan strategi nasional tindak pidana terorisme maupun penindakan," cetusnya.



Baca: TNI Terlibat Penuh Tangani Terorisme



Direktur Imparsial Al Araf menilai pelibatan militer tidak perlu diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme karena sudah ada UU TNI dan akan lebih tepat jika pelibatan cukup mengacu pada UU TNI.



Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu membentuk undang-undang perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan operasi selain perang mengatasi terorisme.



"Di sini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan itu pun merupakan pilihan terakhir," ujarnya.









(UWA)